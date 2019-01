Sieci”: 500+ wciąż działa

Narracja, że wszystko drożeje, a w związku ze wzrostem cen 500 zł miesięcznie na dziecko to mało, jest nieprawdziwa – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w rozmowie z Dorotą Łosiewicz na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci”.

Podczas wywiadu minister Rafalska, podsumowała miniony, 2018 rok. Wskazała, że zmiany wprowadzone w ubiegłym roku miały na celu poprawę sytuacji życiowej polskich rodzin, bo […] to właśnie rodzina jest podstawą społeczeństwa, to wszyscy – dzieci, rodzice, dziadkowie, ale też osoby niesamodzielne, samotne, pracownicy, przedsiębiorcy. Elżbieta Rafalska zauważyła, że […] zawsze ktoś będzie potrzebował pomocy, zawsze będzie można zrobić więcej, lepiej, rożne wskaźniki zawsze mogą być wyższe. Dlatego pracy było, jest i będzie wiele. Cały podlegający mi resort zdaje sobie z tego sprawę, działamy na pełnych obrotach. I są tego efekty. W mijającym roku udało się zrobić naprawdę wiele. Minister podkreśliła sukces programów prowadzonych przez rząd. – Zainteresowanie programem Dobry Start, zwanym także 300+, przerosło nasze oczekiwania. […] ze świadczenia skorzystało niemal 100 proc. z 4,6 mln dzieci do niego uprawnionych. W 2019 r. program Dobry Start będzie kontynuowany – zapowiedziała minister.

Sukcesem cieszył się również program 500+: – Odnotowaliśmy również spadek zagrożenia ubóstwem, zwłaszcza wśród dzieci. Z niedawnego raportu Eurostatu wynika, że w 2017 r. w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 17,9 proc. dzieci. To spadek o 6 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Twierdzenie, że program Rodzina 500+ nie działa, to zaklinanie rzeczywistości. Nawet nasi polityczni przeciwnicy obiecują, że w przypadku wygranych wyborów utrzymają program – podkreśliła Elżbieta Rafalska.

Minister wypowiedziała się także na temat wzrostu emerytur i rent: – W 2018 r. emerytury i renty wzrosły o 2,98 proc., co oznaczało jeden z wyższych wzrostów świadczeń w ostatnich latach. W przyszłym roku świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 3,26 proc. – jednak nie mniej niż 70 zł. Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i socjalna wzrosną do 1,1 tys. zł.

Kolejny omówiony przez Elżbietę Rafalską sukces to wzrost liczby osób pracujących: – Z najświeższych danych wynika, że w trzecim kwartale 2018 r. liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom – ponad 16,6 mln osób. Minister przewidziała dalszy wzrost: – Ciągle mamy niewykorzystane zasoby krajowe. Mamy pewną grupę biernych zawodowo, mamy trwale bezrobotnych, którym trzeba pomoc wrócić na rynek pracy, mamy grupy 50+ i 60+, które można wykorzystać. Mamy na rynku sporo Ukraińców i Białorusinów.

Wywiad kończy informacja o dobrej kondycji ZUS-u, który zrezygnował z 2 mld zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. – Sytuacja FUS jest dobra, lepsza, niż przewidywaliśmy. Wpływy ze składek są wysokie, więc rozwiewam obawy – nie zabraknie pieniędzy ani na emerytury, ani na inne świadczenia – podkreśliła minister Rafalska.

Więcej w najnowszym numerze „Sieci”, w sprzedaży od 7 stycznia br., także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji internetowej www.wPolsce.pl.