Nowe loty PLL LOT

PLL LOT zainaugurują dziś połączenie na trasie Warszawa-London City. Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia w tym porcie, LOT pozyskał specjalnie certyfikowane do lądowania w tym porcie nowe samoloty typu Embraer 190. Maszyna może zabrać na pokład 106 pasażerów.

„Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia, tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich - w tym Embraer 190 - jest certyfikowanych do lądowania w LCY. LOT pozyskał cztery tego typu maszyny specjalnie do obsługi połączeń do London City z trzech europejskich stolic: z Warszawy od poniedziałku, a w kolejnych miesiącach także z Budapesztu i z Wilna” - powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki.

Jak wskazał Kubicki, lotnisko London City Airport, jest dogodnie zlokalizowane w londyńskich dokach (w dzielnicy Royal Docks). Jest położone najbliżej biznesowego i finansowego centrum Londynu - w odległości około 9,6 km od City.

„London City to najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta. Jestem przekonany, że zostanie ono docenione przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej” - powiedział.

Samoloty LOT-u codziennie (oprócz niedziel) będą startowały z Lotniska Chopina o godz. 7.15, by lądować na London-City Airport o godz. 9., a także o 16.05 (poza sobotami) z lądowaniem o godz. 17.50. Z kolei z Londyn City zaplanowane są na 9.30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13. oraz na 18.20 z przylotem do stolicy Polski o godz. 22.

„Mamy za sobą długoletnią historię operacji na londyńskim Heathrow z częstotliwością trzech rejsów dziennie, która zostanie utrzymana. Teraz otwieramy nowy rozdział, wprowadzając do oferty dodatkowo dwa rejsy dziennie do London City” - powiedział Kubicki.

Z danych spółki wynika, że między Polską a Wielką Brytanią podróżowało w ubiegłym roku 7 mln pasażerów.

Jak tłumaczył Kubicki, rozkład połączeń narodowego przewoźnika pozwoli pasażerom podróżującym w celach biznesowych z Warszawy, a także z Wilna, Kijowa, Lwowa, Rygi, Bukaresztu, Larnaki, Tbilisi i większości polskich lotnisk regionalnych do odbycia podróży w ciągu jednego dnia.

„Ponadto dla pasażerów podróżujących z Londynu nowe połączenie LOT-u jest alternatywą dla lotów do wielu portów w Azji, jak Singapur, Tokio, Seul, Pekin i Astana - z krótką przesiadką na Lotnisku Chopina w Warszawie” - dodał.

Każdy z E190 ma na pokładzie 106 foteli w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Maksymalny zasięg samolotów z pasażerami to prawie 3,5 tys. km. Odrzutowce wyposażone są w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2. Samoloty zostały pozyskane w ramach ośmioletniej umowy leasingowej LOT-u z firmą NAC (Nordic Aviation Capital), od której przewoźnik pozyskał wcześniej 20 innych samolotów.

