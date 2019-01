Rewolucja w premiach w Biedronce

Biedronka wprowadziła modyfikacje w systemie wynagrodzeń od stycznia br. zmianie ulegają zasady wypłacania premii za wyniki oraz nagrody za brak nieplanowanych nieobecności - podało Jeronimo Martins Polska.

Zmianie ulega także sposób przyznawania nagrody za brak nieplanowanych nieobecności. Pracownicy sklepów sieci Biedronka, centrów dystrybucyjnych i Fabryki Zup będą otrzymywać 100% jej wartości przy braku nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, 75% jej wartości przy jednym dniu nieplanowanej, ale usprawiedliwionej nieobecności i 50% jej wartości przy dwóch takich absencjach. Dzięki temu nagrodę będzie mogło otrzymać więcej osób niż dotychczas.

Chcemy, by nasz system wynagrodzeń odpowiadał na aktualne potrzeby pracowników i był kształtowany w oparciu o czynniki rynkowe. Podczas tegorocznego przeglądu wynagrodzeń zmodyfikowaliśmy dwa elementy składowe: nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności i uznaniową premię powiązaną z wynikami sklepu. Chcemy, aby nasi pracownicy mieli większą szansę na uzyskanie tej nagrody, i co za tym idzie dodatkowe środki finansowe, nawet mimo sporadycznych krótkotrwałych absencji. Z drugiej strony istotne jest dla nas to, by w ocenie ich pracy podkreślać rolę budowania pozytywnego doświadczenia zakupowego klientów” - powiedział dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w Jeronimo Martins Polska Tomasz Dejtrowski, cytowany w komunikacie.