Rozporządzenia ws. cen prądu w przyszłym tygodniu

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wyraziła przekonanie, że resort energii pracuje nad rozporządzeniami do nowelizacji ws. cen prądu tak, by jak najszybciej się one pojawiły. Myślę, że te rozporządzenia w przyszłym tygodniu powinny być opublikowane - dodała.

Sejm 28 grudnia ub.r. uchwalił nowelizację obniżającą akcyzę na energię elektryczną, opłatę przejściową oraz ustalającą ceny energii na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Nowela weszła w życie 1 stycznia b.r., ale nadal nie ma do niej rozporządzeń wykonawczych, które ma wydać Minister Energii. Zgodnie z przepisami ustawy, to Minister Energii w rozporządzeniu ma określić sposób zwrotu sprzedawcom energii różnicy między ceną zakupu, a ustaloną ceną sprzedaży, biorąc pod uwagę m.in. cenę giełdową.

Emilewicz zapytana w poniedziałek przez dziennikarzy w Sejmie czy rozporządzenia nie są przygotowywane zbyt długo, stwierdziła: „jestem przekonana, że Ministerstwo Energii pracuje nad nimi po to, aby jak najszybciej ujrzały one światło dzienne, ponieważ bez nich spółki energetyczne w istocie nie wiedzą jakie faktury mają wystawić”.

Dopytywana, czy to nie dzieje się zbyt wolno, minister przedsiębiorczości i technologii (MPiT) stwierdziła, że Sejm uchwalił nowelizację 28 grudnia, a dziś mamy 7 stycznia.

Myślę, że te rozporządzenia rzeczywiście w przyszłym tygodniu powinny być opublikowane - oceniła Emilewicz.

W ubiegły piątek resort energii informował, że pracuje nad rozporządzeniami.

Nowelizacja kilku ustaw dotyczaca cen prądu przewiduje obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh (rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu zostaną obniżone w 2019 r. o 1,85 mld zł netto), obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc. (rachunki zmniejszą się o 2,24 mld zł), ustalenie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r.

Sprzedawcy energii do klientów końcowych, jeżeli kupią energię drożej niż wynosi ustalona na podstawie ustawy cena sprzedaży, mają otrzymać z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny rekompensatę, wyliczoną w sposób określony w rozporządzeniu.

SzSz (PAP)