Powstanie nowy rodzaj spółki z myślą o startupach

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało przepisy, które pozwolą stworzyć tzw. prostą spółkę akcyjną. Ten rodzaj osób prawnych został „uszyty” z myślą o startupach.

MPiT zdecydowało się na rozwiązania, dzięki którym prostą spółkę akcyjną będzie można łatwo stworzyć. To oznacza, że będzie można ją zarejestrować przez internet, a wszystkie procedury będzie można przeprowadzić przez internet. Organy spółki będą mogły wydawać uchwały przez pocztę elektroniczną.

Oczywiście, nie obeszło się bez bardzo modnego obecnie blockchaina. Resort proponuje, aby rejestr był prowadzony w formie uproszczonej przez notariusza czy firmę inwestycyjną i dopuszcza, aby rejestr prowadzony był w technologii blockchain.

Obecnie bardzo blockchainem chwali się Malta. Ale jeśli przyjrzeć się dokładnie, to widać, że tam nie ma żadnych ustaw, dotyczących blockchaina, są tylko punkty w Power Poincie – mówi Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund. – Jeśli dostanę takie narzędzie, będę mógł ściągać firmy do Polski, pokazując, że my mamy konkretne rozwiązania, dotyczące blockchaina -dodał.