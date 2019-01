Resort pracy zakłada nieznaczny spadek bezrobocia

Stopa bezrobocia rejestrowanego nie będzie już spadać skokowo i w 2019 r. wyniesie 5,4 proc. - uważa wiceminister rodziny, pracy polityki społecznej Stanisław Szwed.

Na pewno nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia. […] Zakładamy poziom 5,4 proc. na 2019 r. - to jest ambitny plan - powiedział Szwed w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice.

Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 12 miesięcy bez pracy - tych w rejestrach jest ponad 50 proc. i to jest ten potencjał do zagospodarowania - dodał wiceminister.