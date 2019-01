PAIH osiągnął już skalę. Szuka kolejnych ludzi

PAIH podsumowuje proces tworzenia i działania Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Zapowiada też kluczowe projekty na 2019 rok i dużą rekrutację

W zamian za to, dzięki działalności tych 70 biur na świecie, polskie firmy otrzymały ponad 10 tys. odpowiedzi na pytania o lokalne warunki i perspektywy ekspansji polskiego biznesu, czyli średnio po kilkanaście odpowiedzi tygodniowo z każdego z biur PAIH. Najwięcej zapytań dotyczyło rynków w Europie - ponad 3 tys. zapytań, Ameryki Północnej i Południowej - ponad 2 tys., a na trzecim miejscu z Azji i Australii - ponad 1 tysiąc.

PAIH informuje, że znalazł partnerów handlowych ponad 5 tys. polskim firmom i zbudował bazę ponad 30 tys. potencjalnych partnerów handlowych na świecie. Do tego w 2018 roku odbył ponad 350 misji i spotkań biznesowych z udziałem 1800 firm.

Kluczowym wydarzeniem eksportowym było w 2018 roku PAIH EXPO, które zgromadziło ponad 5,5 tys. uczestników, z czego 80 proc. gości stanowili przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców w kontakcie z PAIH głównym kierunkiem zamierzonej ekspansji jest Europa Zachodnia (50 proc.), Europa Centralna (29 proc.) i Europa Wschodnia wraz z Azją Centralną (26 proc.). Popularnym planowanym kierunkiem polskich przedsiębiorców są również USA i Kanada (20 proc.). Natomiast, najpopularniejsze warsztaty, które podczas PAIH EXPO zgromadziły ponad 200 uczestników, dotyczyły regionu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Chin, Kazachstanu i Rosji.

Ważnym wydarzeniem było tez China International Import Expo: ponad 5500 dystrybutorów i agentów handlowych z całych Chin, reprezentowanych 151 krajów i regionów – uczestników wydarzenia, blisko 1 milion odwiedzających, łączna wartość podpisanych kontraktów wszystkich uczestników wydarzenia: 57 mld dolarów. Łączna powierzchnia wystawiennicza polskich stoisk: 1000 m2, w tym 136m3 powierzchni Polskiego Pawilonu Narodowego, 82 firmy z Polski. Jednym z sukcesów tego wydarzenia było podpisanie przez KGHM - pięcioletniej umowy z firmą China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych.

Nowy etap rozwoju: PAIH szuka kolejnych 100 ludzi do pracy

Jak określił wiceprezes PAIH, 2018 to było szaleństwo. Teraz, po osiągnięciu odpowiedniej skali, pora na optymalizację działań. PAIH w tym i kolejnym roku planuje podwoić zatrudnienie.

Szaleństwo, bo większość krajów nie buduje takiej sieci w 28 miesięcy – powiedział wiceprezes Fedko. – To jak budowanie firmy od podstaw. Ten czas, to był „wszystkie ręce na pokład”. Cieszę się osobiście, że ten okres już się kończy, że teraz można przejść do fazy optymalizacji. Na każdym rynku mamy do zrobienia dwie rzeczy – zakolejkowanie projektów inwestycyjnych, które mają przyjechać do Polski i pomoc w organizacji spotkań za granicą polskim firmom. I tu zaczynamy weryfikować ludzi pod tym kątem. Jestem zadowolony, że udało się zrekrutować na świecie dobrych ludzi. Ci ludzie mają bardzo dużo pracy, wyzwań i obowiązków. By znaleźć takich generalistów biznesowych w dwa lata na całym świecie, to spore wyzwanie. Mamy cały czas otwarta rekrutację. To bardzo dobry moment, żeby dołączyć do PAIH. Do centrali PAIH w Warszawie już dzisiaj zatrudniłbym 20 osób z dobrym angielskim - zadeklarował wiceprezes Fedko.