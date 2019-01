Jest zespół, który wdroży ustawę o cenach prądu

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podpisał we wtorek zarządzenie powołujące Zespół do spraw wdrożenia rozwiązań funkcjonalnych dla odbiorców energii elektrycznej, wprowadzonych ustawą ws. cen prądu z 28 grudnia – poinformowało Ministerstwo Energii.

Jak wyjaśniło ME, głównym zadaniem Zespołu będzie „przygotowanie mechanizmów i narzędzi służących do wdrożenia przepisów ustawy”. Dotyczy to m.in. zawartych umów, również na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

W skład Zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentanci stowarzyszeń sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 r. sprzedawcy energii elektrycznej do odbiorców końcowych w roku 2019 są zobowiązani do zaoferowania cen na poziomie z połowy 2018 roku. Ustawa przewiduje, że umowy zawarte w II połowie 2018 r., jeżeli przewidują podwyżki cen energii elektrycznej - muszą być zmienione do 31 marca 2019 r.

PAP, MS