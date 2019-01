Malta się ugięła. Migranci mogą zawinąć do portu

Malta zezwoli dwóm pływającym od kilkunastu dni po Morzu Śródziemnym statkom, na których znajduje się 49 imigrantów, na zawinięcie do jej portów - poinformował w środę premier tego kraju Joseph Muscat.

Dodał, że migranci zostaną przyjęci przez osiem państw UE.

22 grudnia statek Sea-Watch 3, należący do niemieckiej organizacji humanitarnej, uratował 32 imigrantów próbujących przedostać się do Europy na grożącej zatonięciem łodzi, zaś tydzień później inna niemiecka jednostka, Sea-Eye, ocaliła kolejnych 17 imigrantów. Od tego czasu obie jednostki pływały w pobliżu maltańskich wód terytorialnych, ponieważ przyjęcia statków odmówiły - motywując to względami bezpieczeństwa - Malta, Włochy i inne państwa Unii Europejskiej.

Do przyjęcia imigrantów z obu statków dwukrotnie już w tym roku wzywała Komisja Europejska, apelował o to także papież Franciszek. Wstępną gotowość do ich przyjęcia deklarowały Niemcy i Holandia, uzależniając to od przyłączenia się do tej operacji także innych państw członkowskich.

Premier Malty nie podał, do jakich państw mieliby zostać rozesłani migranci ze statków Sea-Watch 3 i Sea-Eye.

Ponad 117 tys. osób przedostało się w 2018 roku przez Morze Śródziemne do Europy z północnego wybrzeża Afryki. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w ubiegłym roku, próbując dostać się do Europy statkami przez ten akwen, życie straciło ponad 2240 osób. (PAP)SzSz