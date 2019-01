W tym roku utrzyma się silny popyt krajowy

Rok 2019 w Polsce powinien upłynąć pod znakiem wciąż silnego popytu krajowego, przy niskim bezrobociu, co będzie się wiązało z kontynuacją wzrostu wynagrodzeń i rosnącą siłą nabywczą polskich gospodarstw domowych, uważa główny ekonomista Deutsche Bank Polska Arkadiusz Krześniak. Według niego, wzrost PKB w 2018 r. wyniósł co najmniej 4,9 proc., zaś w 2019 r. powinien osiągnąć 3,8 proc.

Zdaniem ekonomisty, w najbliższych kwartałach popyt krajowy będzie nadal silny. Przy wciąż bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i relatywnie wysokim wzroście wynagrodzeń oraz niskiej inflacji konsumenta - realna siła nabywcza gospodarstw domowych będzie wysoka. Dynamika spożycia prywatnego w 2019 r. powinna utrzymać się na poziomie powyżej 4 proc..

W jego ocenie, inwestycje w środki trwałe w 2019 r. powinny wzrosnąć realnie o 6,5 proc..

Obecny, wysoki poziom transferów do gospodarstw domowych zostanie utrzymany, m.in. ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu – dodał.