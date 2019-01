Resort finansów: Trwają prace nad reformą podatków dochodowych

Może być wypracowane rozwiązanie przewidujące objęcie 5-proc. stawką VAT soków, 23-proc. napojów i 8-proc. nektarów; wyliczane są skutki finansowe takiego rozwiązania - powiedziała podczas spotkania z dziennikarzami minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister mówiła m.in. o planach resortu finansów związanych z podatkami, w tym dotyczących nowej tzw. matrycy VAT.

Jesteśmy na końcu konsultacji . Projekt wzbudził duży odzew, wiele uwag, które napłynęły, to także uwagi techniczne, które pozwolą nam ten projekt doskonalić - powiedziała. Dodała, że liczne uwagi dotyczyły wysokości stawek.

Przypomniała, że generalnie założeniem matrycy VAT jest uproszczenie podatku i tam, gdzie to jest możliwe - obniżenie stawki. Podkreśliła, że zmiana nie ma celu fiskalnego, jej efekt jest ujemny dla budżetu. Zwróciła przy tym uwagę na propozycję podwyższenia do 23 proc. VAT w przypadku napojów. „Taką dyskusję odbywamy ze środowiskiem producentów” - powiedziała. Według Czerwińskiej część obaw udało się wyjaśnić.

Tutaj myślę, że moglibyśmy taką propozycję wypracować: czysty sok to 5-proc. stawka VAT, napój - 23 proc., wszystkie nektary szacujemy na stawkę 8 proc. - powiedziała. Takie skutki finansowe są wyliczane, jakby to mogło wyglądać, gdybyśmy uzyskali taki konsensus. Rzeczywiście w ramach tych konsultacji podniesiony został argument, który trzeba bardzo poważnie potraktować, że z części owoców nie ma możliwości wytworzenia 100-proc. soku - powiedziała. Wyjaśniła, że np. aronia jest tak kwaśna, że czysty sok z tego owocu nie nadaje się bezpośrednio do picia.