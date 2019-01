Rośnie import aut używanych, ale sprowadzamy starocie

Maj był kolejnym, dwudziestym szóstym już, miesiącem nieprzerwanego wzrostu sprzedaży aut osobowych oraz dostawczych do 3,5t w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę rejestracji był to najlepszy maj w XXI wieku, zarówno pod względem sprzedaży samochodów osobowych jak i dostawczych do 3,5 tony