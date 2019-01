Program Energia plus zakłada obniżkę cen energii

Program Energia Plus ma obniżyć ceny energii poprzez upowszechnienie – przy pomocy nowoczesnych technologii - modelu prosumenckiego, w którym każdym może produkować energię na własne potrzeby; jeszcze w br. z programu powinni skorzystać wszyscy: gospodarstwa domowe, drobni handlowcy, przedsiębiorcy, samorządy, fundacje, wielcy producenci - mówi szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz.

Model prosumencki zakłada wytwarzanie energii na własny użytek, a także sprzedaż czy przekazanie jej nadmiaru do sieci i otrzymanie z tego tytułu rekompensaty.

Program Energia plus ma zostać w całości przedstawiony w niedzielę na konwencji programowej Porozumienia. Zdaniem szefowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii program wpisuje się w przygotowany przez ME, obecnie konsultowany, projekt polityki energetycznej państwa.

Projekt polityki energetycznej państwa zakłada również istnienie źródeł energii odnawialnej. A przypomnę, że to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o rok 2020, do kiedy to Polska zadeklarowała się wprowadzić określony miks energetyczny - podkreśliła.