W tym roku budżet UE może nie zostać uchwalony

Są małe szanse, że budżet UE na lata 2021-2027 zostanie uchwalony w tym roku - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że negocjacjom finansowym nie służą ani wybory do PE ani do Sejmu polskiego.

Owszem, negocjacje będą bardziej intensywne niż do tej pory, ale obawiam się, że niektóre elementy rozmów o budżecie mogą stać się elementami kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, a potem do Parlamentu polskiego - powiedział. A to - jak zaznaczył - raczej nie będzie służyło podejmowaniu decyzji finansowych.