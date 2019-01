Nowe życie pawilonu Cepelii

Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w ścisłym centrum Warszawy zmieni swoje oblicze. Modernistyczny pawilon Cepelii zostanie gruntownie przebudowany według oryginalnego projektu wybitnego architekta Zygmunta Stępińskiego. W jego wnętrzu powstanie wyjątkowa, flagowa restauracja McDonald’s – stworzona z poszanowaniem okolicznego krajobrazu miejskiego.

Patrząc na obecny stan budynku Cepelii trudno dopatrzeć się w nim perełki architektury - jednego z niewielu ocalałych modernistycznych pawilonów Warszawy. Budynek powstał w 1966 roku według projektu Zygmunta Stępińskiego, który był również współprojektantem Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM), Trasy W-Z czy Hotelu Metropol. Budynek był w czasach swojej świetności lekką konstrukcją z dużymi przeszkleniami, dzięki czemu sprawiał wrażenie wielkiej witryny sklepowej.

Za sprawą nowego inwestora, po latach zaniedbań, budynek ma szansę powrócić do czasów świetności i być wizytówką stolicy. Za nowy projekt odpowiada warszawska Pracownia Architektoniczna Maas Projekt sp. z o.o., założona przez Dariusza Hyca i Henryka Łagunę. Ci doświadczeni architekci odpowiadają między innymi za nowe oblicze Domów Centrum, Hotelu „Saskiego”przy Placu Pankowym 1, budynku „ETHOS” na Placu Trzech Krzyży.

Cieszy nas, że znalazł się inwestor, który jest w stanie finansowo udźwignąć koszty przebudowy, a co więcej chce zachować wyjątkowy charakter tego budynku. Projekt opiera się na pierwotnej koncepcji Zygmunta Stępińskiego, na której realizację nie pozwoliła ówczesna technologia i fundusze. Jestem przekonany, że ta jakościowa zmiana w samym centrum miasta zostanie dostrzeżona i doceniona zarówno przez mieszkańców, jak i turystów – przekonuje Henryk Łaguna z pracowni Maas Projekt.

Inwestor ściśle współpracuje z konserwatorami zabytków, a także władzami miasta, aby modernizacja budynku była zgodna zarówno z wytycznymi konserwatorskimi, jak i z planami zagospodarowania przestrzennego tej części stolicy.

Zależy nam na zachowaniu wszystkich walorów architektonicznych tego budynku i harmonijne wpisanie się w krajobraz centrum stolicy. Zastosujemy bardziej subtelny branding zewnętrzny. – informuje Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska - To będzie wyjątkowe miejsce. A że to McDonald’s, każdy, niezależnie od tego, czy do wydania ma 5 czy 50 zł będzie mógł cieszyć się tak wystrojem, jak i zróżnicowanym menu, lecz na tym etapie nie chcemy zdradzać więcej szczegółów.