W tygodniku „Sieci”: Rozgrzana kasta

W najnowszym wydaniu „Sieci” o skandalicznym buncie kasty sędziowskiej. Publicyści tygodnika wykazują, że opór wobec prób wprowadzenia reform wymiaru sprawiedliwości ma wymiar czysto polityczny i ma niewiele wspólnego z obroną konstytucji. Przedstawiają także wciąż wydłużającą się listę budzących wątpliwości wyroków.

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule „Rozgrzana kasta” biorą pod lupę stan polskiego sądownictwa. Otwarty opór wobec partii rządzącej, wyroki budzące wątpliwości i swoista kastowość, to tylko niektóre problemy, wymagające uwagi. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przykładów jest odznaczenie prof. Małgorzaty Gersdorf statuetką „Stojącym w imię zasad” przez Obywateli RP - skrajną organizację antyrządową.

Lider Obywateli RP podczas kuriozalnej uroczystości był rozanielony, a jego mowa niezwykle patetyczna. Najpierw mówił o historii miejsca, w którym w Warszawie stoi gmach Sądu Najwyższego, o krwawych powstańczych walkach z lata 1944 r., które się tutaj rozgrywały, i położonym nieopodal getcie, gdzie Żydzi przeżywali swój koszmar. Jak można się było spodziewać, ta rozległa opowieść historyczna miała mieć swój finał współcześnie i podkreślać bohaterstwo… sędziów.

Gdy przysięgają na wierność konstytucji, to w tym ślubowaniu słychać czasem krzyk tych ofiar, które są albo wprost, albo milcząco tutaj obecne. […] Obrona niezawisłości sądów to nie jest obrona abstrakcji, to jest powstrzymywanie potwornego zła, czasem aż tak potwornego, jak o tym opowiada nie żadne inne miejsce jak właśnie plac Krasińskich w Warszawie”. Pani prezes Gersdorf chyba się podobało, tym bardziej że usłyszała, iż „uosabia wszystkich bohaterskich sędziów w Polsce, którzy stają na wysokości zadania”. Zrewanżowała się za to równie solidną porcją komplementów. „Nie łudźmy się, gdyby nie postawa Obywateli RP, »Wolnych Sądów« i wszystkich tych, którzy wyrażali ten sam pogląd, który my wyrażaliśmy w opiniach do rządzących […] nic by z tego nie było. […] W jakimś sensie obroniliście naszą ojczyznę – czytamy w artykule na łamach tygodnika.