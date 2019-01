UOKiK trzykrotnie zwiększył liczbę kontroli

Dzięki sygnałom z zewnątrz trzykrotnie wzrosła liczba kontroli w firmach podejrzanych o łamanie wolnej konkurencji - powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.

Jak podkreślił prezes UOKiK w rozmowie z PAP, „jednym z najważniejszych zadań Urzędu jest zwiększenie wykrywalności zmów i ochrona konkurencji. Instytucja sygnalisty bardzo nam w tym pomaga”.

Sygnalista potrzebny jest nam do wskazania, że na danym rynku jest zmowa. Uzyskaną informację potwierdzamy tzw. naszym +białym wywiadem+. Sprawdzamy, jak ten rynek działa oraz jak kształtuje się polityka cenowa czy podział rynku. Wstępną weryfikację otrzymanego sygnału robimy na podstawie publicznie dostępnych materiałów. Jest to nam potrzebne by rozpocząć przeszukanie - zaznaczył prezes Niechciał.