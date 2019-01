EBI skredytuje rewitalizację fabryki Norblina

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Grupa Capital Park podpisały umowę kredytową na 60 mln euro ws. rewitalizacji i budowy Dawnej Fabryki Norblina w Warszawie - poinformował w poniedziałek EBI.

Bank wyjaśnił, że umowa została zawarta 21 grudnia ub.r. z firmą ArtN Sp. z o. o., spółką zależną Capital Park SA. Kredyt zapewni finasowanie oraz budowę Dawnej Fabryki Norblina, a także uzupełni środki inwestycyjne zapewnione przez bank Pekao.

Jej podpisanie zmniejsza udział dotychczasowego głównego kredytującego - Pekao - który zmalał z 159,3 mln euro do 99,3 mln euro. Pełna kwota finansowania inwestycji nie ulega zmianie i opiewa na 159,3 mln euro, co w połączeniu ze środkami własnymi dewelopera w pełni pokryje koszty budowy projektu - zapewniono.

EBI wskazało, że grudniowa umowa to pierwszy tak duży projekt obejmujący finansowanie nieruchomości w formule project finance w Polsce.

Formuła project finance jest wykorzystywana przy inwestycjach o dużej kapitałochłonności. Finansowanie w takiej formule charakteryzuje się też dużym udziałem kapitału obcego jak kredyt bankowy, kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe, czy obligacje emitowane przez spółkę celową odpowiedzialną za zarządzanie inwestycją.

Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w projekcie, który jest przykładem tego, jak miasto może się rozwijać poprzez rewitalizację już istniejących, ale zaniedbanych przestrzeni, nie zajmując kolejnych nowych terenów, ale przywracając świetność tym już zagospodarowanym. W czasach, gdy już ponad 70 proc. Europejczyków mieszka w miastach, dobre wykorzystanie przestrzeni publicznej jest niezbędne, aby stały się one atrakcyjnymi i ekologicznymi miejscami do życia. Ten projekt w dużym stopniu pokrywa się również z założeniami Agendy Miejskiej przyjętej przez UE w maju 2016 r. w ramach Paktu Amsterdamskiego, który wzywa do wielostronnej współpracy mającej na celu pobudzenie wzrostu, żywotności i innowacji oraz rozwiązania problemów społecznych, pojawiających się w miastach Europy - wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes, zarządzający działalnością Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce Vazil Hudak.