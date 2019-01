URE: nowela ustawy o cenach energii do pilnej poprawy

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando zwrócił się do Ministerstwa Energii z wnioskiem o pilną nowelizację ustawy o cenach energii, gdyż budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania - poinformował URE w komunikacie prasowym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako centralny organ administracji rządowej ma ustawowy obowiązek działać ściśle w granicach i na podstawie prawa, a wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania. Bezpośrednio znalazło to odzwierciedlenie w przedłożonych regulatorowi po 1 stycznia br. wnioskach przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryf w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej - napisano w komunikacie URE. - Z tego względu - jako działanie niezbędne dla kontynuacji prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej - konieczna jest pilna nowelizacja ustawy. 14 stycznia br. Prezes URE zwrócił się z takim wnioskiem do Ministra Energii - dodano w komunikacie.

URE podał, że w uzasadnieniach do przedstawionych taryf przedsiębiorstwa sieciowe prezentują stanowiska, w świetle których celem ustawy miało być utrzymanie łącznych płatności dla odbiorców końcowych na poziomie nie wyższym niż wynikający z taryf obowiązujących w połowie 2018 r. Jednakże - jak podał URE - w konsekwencji dla odbiorców mogłoby to oznaczać wzrost stawek opłat przesyłowych lub dystrybucyjnych przy jednoczesnym obniżeniu stawek opłaty przejściowej.

W komunikacie wskazano, że w nowej ustawie zamrożone zostały nie tylko ceny, ale i kompetencje regulatora.

Regulator zwraca także uwagę na wyłączenie kompetencji Prezesa URE do zatwierdzania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych w oparciu o zasadę kosztów uzasadnionych, zasadę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Nową regulacją prawną zostały zasadniczo zamrożone w 2019 roku kompetencje regulatora rynku, a stawki opłat za przesyłanie i dystrybucję zostały określone ustawowo - podał URE.

URE poinformował też, że prezes URE podjął decyzję o zatwierdzaniu taryf przedsiębiorstw sieciowych w części, w której wnioski tych podmiotów są zgodne z regulacjami ustawowymi, tj. tylko w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE.

W odniesieniu do pozostałych składowych rachunków trwają postępowania taryfowe - napisano. - Przedsiębiorstwa obrotu nie przedstawiły jeszcze wniosków dostosowanych do nowych przepisów. Prezes URE w najbliższym czasie planuje wezwanie przedsiębiorstw do przedłożenia wniosków taryfowych spełniających wymogi aktualnych regulacji prawnych - dodano.