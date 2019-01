Więcej kogeneracji i elastycznych stawek?

Branża ciepłownicza postuluje zmiany regulacyjne, które przyczyniłyby się do rozwoju kogeneracji oraz do utrzymania i pozyskania nowych klientów. Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. system premii i upustów i zróżnicowane podejście do klienta - podał prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski

Ciepło systemowe jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów walki z niską emisją, a w konsekwencji ze smogiem. PGE Energia Ciepła ma ambicję i jest oczekiwanie, że będziemy nakreślać kierunki i trendy rozwoju branży i trendy w legislacji. W ramach Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych przygotowaliśmy szereg zmian w prawie energetycznym i rozporządzeniu taryfowym, które będą miały na celu rozwój branży, będą powodować asumpt prosprzedażowy i prokliencki. Chcemy zaproponować klientom pewne udogodnienia, które ich u nas zatrzymają i zachęcą do przyłączania się nowych odbiorców - powiedział w poniedziałek Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) podczas kongresu Powerpol.

Jak poinformował, do rozwoju kogeneracji i rynku ciepła przyczyniłyby się cztery rozwiązania: dedykowane grupy taryfowe, ceny jednoczłonowe, premie i upusty.

Wyodrębnienie klientów do odrębnych grup taryfowych jest dziś możliwe, ale chcielibyśmy ten katalog rozszerzyć i móc grupować klientów do grup taryfowych ze względu na charakterystykę odbioru, niezależną od temperatury zewnętrznej, czy ze względu na elastyczność poboru mocy, byśmy nie musieli stawiać źródeł szczytowych. Chcielibyśmy też mieć możliwość tworzenia grup dla odbiorów technologicznych. Postulowalibyśmy nawet, by ich całkowicie wyłączyć z taryfowania - powiedział Dąbrowski.

Drugim proponowanym rozwiązaniem mogłyby być ceny jednoczłonowe. To narzędzie funkcjonuje już dzisiaj, daje możliwość skalkulowania cen i stawek opłat jednoskładnikowych dla konkretnego odbiorcy ciepła w oparciu o ceny/stawki opłat zawarte w zatwierdzonej przez URE taryfie.

PGE Energia Ciepła proponuje stworzenie w rozporządzeniu taryfowym otwartego katalogu sytuacji, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe, np. gdy klient ma niezależne, alternatywne rezerwowanie mocy lub ma specyficzny pobór dużej ilości mocy, a przy tym niewielkiej ilości energii, tylko przez bardzo krótki lub sezonowy okres czasu.

Według Dąbrowskiego trzecim instrumentem mogłyby być premie dla dystrybutora, wypłacane przez wytwórcę (przy systemach rozdzielonych), związane z rozwojem rynku lub jego segmentu, przyznawane na podstawie dedykowanych umów wspierających rozwój rynku pomiędzy wytwórcą i dystrybutorem.

Chcielibyśmy mieć możliwość współfinansowania przedsięwzięć biznesowych polegających na rozwoju sieci - powiedział prezes.

Branża ocenia, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na zrównanie szans i potencjału ekonomicznego do rozwoju sieci do poziomu, jakie mają przedsiębiorstwa zintegrowane.

Dąbrowski dodał, że premie mogłyby być płacone przez dystrybutora lub wytwórcę na rzecz klienta końcowego w określonych przypadkach, tzn. klient musiałby spełnić pewne warunki takie jak charakterystyka odbioru zapewniająca wzrost efektywności wytwarzania, inna niż tylko związana z temperaturami zewnętrznymi, stopień wykorzystania mocy cieplnej niepowodujący konieczności inwestycji w źródła szczytowe, premia jako wynagrodzenie za aktywne zarządzanie popytem na energię i moc cieplną.

Premie miałyby maksymalny czas trwania, powiązany z trwałością efektów ekonomicznych i okresem zwrotu dla dystrybutora lub wytwórcy.

Dąbrowski proponuje też w sytuacjach nadzwyczajnych upusty w opłatach przyłączeniowych. Chodziłoby o inwestycje minimalizujące niską emisję lub dla realizacji celu zwiększenia sprzedaży produktów, np. chłodu. Branża chciałaby mieć też możliwość stosowania upustów w opłatach za sprzedaż ciepła i mocy.

Mam nadzieję, że wraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie wkrótce złożymy kompleksową propozycję zmian legislacyjnych, służących branży kogeneracyjnej, która jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów w walce o czyste powietrze - powiedział Wojciech Dąbrowski.

PAP Biznes, PAP