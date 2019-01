Wzrost PKB utrzyma się powyżej 5 procent

Wzrost gospodarczy powinien utrzymać się na poziomie powyżej 5 proc. r/r w IV kw. 2018 r. wobec po 5,1 proc. r/r wzrostu w poprzednich dwóch kwartałach, szacują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Niska inflacja to dobra wiadomość dla konsumentów. Grudzień był miesiącem o najniższym tempie wzrostu cen w ujęciu rocznym, co z pewnością sprzyjało również wydatkom zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. W związku z tym oczekujemy również wysokiego tempa wzrostu konsumpcji w IV kwartale 2018 r. Jednak na oficjalne dane musimy jeszcze poczekać (14 lutego) - - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 1,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2018 r. (wobec 1,3 proc. r/r w listopadzie). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się w grudniu.

Oczekujemy utrzymania tempa wzrostu PKB również w IV kwartale na poziomie powyżej 5%. Będzie to w dużej mierze efekt realizacji projektów inwestycyjnych zamykanych z końcem roku. Konsumpcja powinna utrzymać tempo ok. 4%, przy czym silny wzrost dochodów do dyspozycji będzie dodatkowo wspierać poziom realizowanej konsumpcji, podobnie wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w IV kw. (ok. 7% rok do roku) - czytamy dalej w komentarzu.