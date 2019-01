Polacy nie martwią się o pracę

89 proc. pracowników uważa, że bez problemów znajdzie pracę w ciągu 6 miesięcy – wynika z badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez instytut badawczy Randstad. Jak podaje instytut, jest to najwyższy poziom w historii badania.

Z badania wynika, że 69 proc. spośród respondentów jest przekonana, że znajdzie pracę tak samo dobrą bądź lepszą, a 89 proc., że znajdzie jakąkolwiek pracę w ciągu pół roku.

Średni czas poszukiwania nowej pracy – według badania – wynosi 2 miesiące. 49 proc. ankietowanych wskazało, że znalezienie nowej pracy zajęło im poniżej 1 miesiąca, 33 proc. podało termin 2-3 miesięcy, a 8 proc. 4 do 6 miesięcy.

Randstad podaje, że tylko co piąty pracownik zmienił w ciągu ostatniego półrocza miejsce pracy, także co piąty zmienił stanowisko u obecnego pracodawcy. Deklarację szukania nowej pracy zgłosiło 55 proc. z czego 45 proc. odpowiada, że rozgląda się za ofertami, a 10 proc., że poszukuje aktywnie.

Z ankiet wynika, że 6 na 10 pracowników nisko ocenia możliwość utraty pracy – ich zdaniem ryzyko jest małe, bądź w ogóle go nie ma. Największe obawy mają osoby pracujące dorywczo.

Podwyżki wynagrodzenia na początku roku spodziewa się 48 proc. respondentów przy czym 32 proc. odpowiedziało raczej tak, a 16 proc. zdecydowanie tak. Z badania wynika także, że dla 39 proc. do ostatniej podwyżki wynagrodzenia doszło w ostatnich 6 miesiącach, 28 proc. powiedziało, że było to od 6 miesięcy do 1 roku. 18 proc. wskazało okres 1 rok – 3 lata. Ankietowani wskazali także wielkość podwyżek płac w minionym roku. Dla 44 proc. był to przedział 5-10 proc.; 32 proc. poniżej 5 proc.; 18 proc. od 10 do 20 proc.; a dla 5 proc. powyżej 20 proc.

Jak informuje instytut 1/3 ankietowanych nie zamierza odkładać środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a pozostanie w programie zadeklarowało 64 proc. respondentów.