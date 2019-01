Spór w PPL wygaszony

Trwający od połowy listopada ub.r. spór zbiorowy w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” został zakończony - poinformowała we wtorek firma. Jak dodano, pozostający w sporze związek zawodowy wycofał się ze zgłaszanych wcześniej postulatów.

Przedsiębiorstwo podało w komunikacie, że Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego (ZZPLC) odstąpił od kontynuowania sporu zbiorowego i podpisał porozumienie w piątek 11 stycznia.

Jak dodano, podpisane w piątek przez ZZPLC porozumienie było tym samym, jakie przyjęły na początku grudnia ub.r. pozostałe związki działające w PPL. Według przedsiębiorstwa, związki zawodowe, godząc się na nie, odstąpiły od zgłaszanych wcześniej - zdaniem firmy - niekorzystnych dla PPL postulatów.

Z komunikatu wynika, że podpisane przez związki porozumienie z pracodawcą dotyczyło wypłaty nagrody uznaniowej dla pracowników przedsiębiorstwa za 2018 rok.

W spór zbiorowy związek wszedł 13 listopada ubiegłego roku, zarzucając pracodawcy m.in. wstrzymywanie wypłaty nagrody uznaniowej, która miała wynieść 10 proc. wysokości zarobków. Tymczasem prezes PPL od początku proponował rozwiązanie korzystniejsze dla pracowników, a więc nagrody na poziomie 19 proc, czyli ok. 14 tys. złotych. Warunek był jeden - zawarcie porozumienia - wskazano w komunikacie.

PPL dodało, że ZZPLC domagał się gwarancji zatrudnienia na 5 lat.

Wiązało się to z koniecznością zabezpieczenia finansowego odpraw sięgających nawet 300 tys. zł dla osób, które zostałyby ewentualnie w tym okresie zwolnione. Według prezesa PPL Mariusza Szpikowskiego żądanie to było nierealne do spełnienia - czytamy w komunikacie.