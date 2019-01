Brexit w obecnej postaci niekorzystny dla Polski

Brak akceptacji dla umowy określającej warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - brexitu, nie jest korzystny dla Polski - ocenił w środę w porannym wywiadzie w programie pierwszym Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS).

„Patrząc na to, co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii w kontekście naszych interesów - polskich interesów, to rzeczywiście nie jest dobre rozwiązanie, jeżeli brexit odbędzie się bez umowy, bez porozumienia” - ocenił.

„To nie będzie dobre rozwiązanie dla Polski i Polaków, szczególnie właśnie dla Polaków żyjących i pracujących w Wielkiej Brytanii” - uważa minister.

Błaszczak pytany w radiowej Jedynce o wtorkowe głosowanie w Izbie Gmin powiedział, że porażka rzeczywiście była znacząca - 200 głosów za umową, do ponad 400 przeciw. „Jest wniosek o wotum nieufności złożony przez opozycję, a więc scenariusze są jeszcze wszystkie teoretycznie możliwe, chociaż czasu jest bardzo mało” - ocenił. Przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem brexit miałby się odbyć pod koniec marca.

Powiedział, że polski rząd jest włączony w te działania - „w sensie takim, że jesteśmy do dyspozycji”. Przypomniał, że odbyły się dwustronne konsultacje polsko-brytyjskie w grudniu 2018 r.

„Naszym zadaniem jest zapewnienie jak najlepszych warunków obywatelom polskim którzy żyją Wielkiej Brytanii” - podkreślił minister.

Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało aż 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów). To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania Wielka Brytania automatycznie bez umowy opuści UE o północy z 29 na 30 marca.

PAP/ as/