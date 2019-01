Polska przyciąga turystów

Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia do końca listopada ubiegłego roku skorzystali z noclegów, wzrosła o ponad 1,8 mln, do 31,7 mln z 29,9 mln rok wcześniej w tym samym czasie - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To wzrost o ponad 6 proc.

Urząd poinformował też, że w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy roku 2018 z bazy noclegowej w Polsce, w obiektach liczących powyżej 10 miejsc noclegowych, skorzystało 25,1 mln turystów krajowych i 6,6 mln turystów zagranicznych. Rok wcześniej było ich odpowiednio 23,5 mln i 6,3 mln.

Jak poinformował GUS, w ubiegłym roku do końca listopada najwięcej turystów zagranicznych korzystających z noclegów przyjechało do Polski z Niemiec - było ich 1,7 mln. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Wielkiej Brytanii, których przyjechało niemal 513 tys. Trzecie miejsce z liczbą prawie 456 tys. turystów zajęła Ukraina.

Z danych GUS wynika ponadto, że w pierwszych jedenastu miesiącach ubiegłego roku udzielono turystom w Polsce 83,6 mln noclegów. Rok wcześniej w tym samym czasie udzielono ich 78,9 mln.

