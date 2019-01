Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem

W Sejmie rozpoczęło się w środę trzecie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2019 r., który dopuszcza deficyt w wysokości 28,5 mld zł. Przewidziano ponad czterysta głosowań - większość dotyczy poprawek opozycji.

Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu trzecie czytanie projektu tegorocznego budżetu może potrwać siedem godzin. W tym czasie zaplanowano głosowanie 329 opozycyjnych tzw. wniosków mniejszości, czyli poprawek, które nie uzyskały poparcia komisji finansów publicznych. Negatywną opinię na ich temat wyraziło ministerstwo finansów. Jak tłumaczył wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, zakładają one m.in. znaczące zwiększenie dochodów budżetu państwa, co miałoby być źródłem finansowania nowych wydatków. Zauważył, że w sumie przewidywały one zwiększenie o ok. 13 mld zł dochodów z VAT i ok. 4 mld zł dochodów z ceł.

Ponadto Sejm w środę zdecyduje o losie 109 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania (w tym wniosków o odrzucenie projektu), z których 22 uzyskały we wtorek pozytywne opinie komisji.

Komisja poparła m.in. poprawkę przesuwającą 479 tys. zł z Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Posłowie zgodzili się też na przekazanie 5 mln zł m.in. z muzeów na archiwa, w celu zwiększeniu wynagrodzeń osobowych. Podobnie zwiększono ponad 17 mln zł wydatki na szkoły artystyczne, m.in. na podwyższenie wynagrodzeń w szkołach artystycznych prowadzonych przez MKiDN.

Inna poprawka, która uzyskała pozytywną opinię komisji zakłada przeznaczenie dodatkowych 20 mln zł na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kosztem m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodatkowe pieniądze mają, według posłów, otrzymać także: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (20 mln zł), KUL (2,5 mln zł), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (15 mln zł), Akademia Pomorska w Słupsku (1 mln zł). Mniej o 25 mln zł otrzyma za to Uniwersytet Warszawski.

Przesunięcia mają dotyczyć Inspekcji Transportu Drogowego, m.in. kwota 4,1 mln zł ma trafić na wynagrodzenia osobowe w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Dodatkowe 5,6 mln zł przeznaczono na lecznictwo psychiatryczne, w tym ponad 4,7 mln zł na wynagrodzenia, przede wszystkim dla pielęgniarek.

Ponad 6,7 mln zł więcej na wynagrodzenia otrzyma też Państwowa Inspekcja Pracy. W ramach budżetu ABW 389 tys. zł ma trafić na sfinansowanie stanowiska oficera łącznikowego ABW w Londynie. Przyjęto także poprawkę przeznaczającą 8 mln zł na wydatki kuratorów oświaty, w „związku z wdrażaniem nowego ustroju szkolnego”. Dodatkowe 15 mln zł ma być przeznaczone na „zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego”. Dodatkowy milion złotych ma też trafić na składkę do budżetu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Komisja negatywnie oceniła kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez kluby opozycyjne, m.in. poprawkę klubu PO-KO, zmierzającą do zwiększenia o 4 mld zł subwencji ogólnej dla samorządów w celu „złagodzenia skutków podwójnego rocznika w szkołach”. Nie zyskała poparcia propozycja przeznaczenia 80 mln zł z CBA na leczenie niepłodności metodą „in vitro”.

Przyjęto natomiast zgłoszoną przez klub PiS poprawkę skreślającą rozwiązanie, przyjęte w komisji wbrew stanowisku rządu po pierwszym czytaniu. Przewidywało ono zwiększenie o 560 mln zł dochodów z VAT z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 62 na odcinku Włocławek-Brześć Kujawski wraz z budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, że dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Na podst. PAP