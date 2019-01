Unijne fundusze zaczynają się kończyć

To będzie ciekawy rok. Zaczniemy w tym roku kończyć unijną perspektywę 2014-2020 – powiedział Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To oznacza, że w tym roku zostaną już zakontraktowane prawie wszystkie środki unijne, którymi zarządza CUPT.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych to instytucja, która zarządza wydatkowaniem pieniędzy unijnych na infrastrukturę transportową. Pieniądze, które płyną przez Centrum pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w części, w jakiej są one przeznaczone na linie kolejowe oraz z tzw. instrumentu Łącząc Europę, który – choć unijny – jest nieco inaczej rozliczany i planowany. I te dwa pierwsze programy będą już powoli zamykane.

Na koniec ubiegłego roku w największym programie – Infrastruktura i Środowisko mieliśmy już umowy na 78 proc. wartości dostępnych środków – mówił Przemysław Gorgol, szef CUPT. – W tym roku chcemy mieć już 93 proc. podpisanych umów. To oznacza, ze musimy podpisać do najmniej 51 umów, nie licząc tych, które będą wynikać z toczącego się konkursu – dodał.

Wartość środków do wydania w ramach POIiŚ wynosi 83,8 mld zł, jest to jeden z największych programów operacyjnych w Polsce. Biorąc pod uwagę, że do końca 2018 r. zostały podpisane umowy na łączną kwotę 65,4 mld zł, to w roku 2019 mają zostać podpisane kolejne na około 12,5 mld zł. Ale nie tylko umowy się liczą, ale także to, jakie środki już zostały wypłacone. W roku 2018 łączna wartość wypłaconych kwot w ramach POIiŚ wyniosła 28,5 mld zł.

Wcześniej przeważały płatności w ramach inwestycji drogowych, ale ten rok będzie pierwszy, kiedy największa kwota przypadać będzie na płatności w ramach inwestycji kolejowych – mówił Gorgol.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w PO Polska Wschodnia, choć tutaj w grę wchodzą znacznie mniejsze kwoty. Wartość wydatków na infrastrukturę transportową w ramach tego programu to 1,7 mld zł. W tym przypadku umowy zostały podpisane na zdecydowaną większość tej kwoty, bo aż na 1,6 mld zł, zaś zatwierdzone płatności wyniosły 0,5 mld zł.

Został nam jeszcze jeden projekt, który zostanie złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe zapewne w tym roku, ale umowę podpiszemy już w roku 2020 – powiedział szef CUPT.

W ramach projektu Łącząc Europę do wydania jest ok. 17,8 mld zł, a więc cała kwota, przypadająca Polsce w ramach tzw. kopert narodowych. Zatwierdzone zostały już płatności na 2,9 mld zł.