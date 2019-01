Gospodarka na dobrym torze? Nowa jakość inwestycji

Nowa jakość w polskich inwestycjach? Wygląda na to, że tak. Wygląda też na to, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwana potoczniej Planem Morawieckiego, zaczyna działać w jej kluczowym, strategicznym wyzwaniu – zmiany jakości polskiej gospodarki. Jednocześnie pełniący obowiązki prezesa PAIH stwierdza, że najnowsze dane ostatecznie zadają kłam medialnym opiniom i doniesieniom, że zagraniczni inwestorzy uciekają z Polski. Jest dokładnie odwrotnie

Patrząc na inwestycje zagraniczne w Polsce, możemy zakomunikować państwu z nieskrywaną przyjemnością, że był to najlepszy rok w naszej agencji, rok rekordowy – powiedział Krzysztof Senger, p.o. prezesa i wiceprezes PAIH.

2018 rok Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zamyka z rekordowym napływem inwestycji zagranicznych do Polski. PAIH zamyka rok z 70 projektami (+ 17 proc. rok do roku) o wartości 2 mld 132,8 mln euro (+2 proc. r/r), które mają przełożyć się na 19 082 miejsca pracy (o 12 proc. więcej niż domknięte inwestycje ubiegłoroczne).

inwestycje r/r / autor: PAIH

Cieszyć może nie tylko wartość inwestycji oraz ich przełożenie na potencjalne miejsca pracy, ale także ich jakość. Nowe inwestycje, to inwestycje w dużej mierze wysoce technologiczne. Nie tylko kończy się napływ zagranicznych projektów motywowanych tanią siłą roboczą, a zaczyna ten powodowany wysokimi kompetencjami Polaków. To także sygnał, że gospodarka zaczyna wkraczać na nowe tory przewidziany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – flagowego projektu premiera Mateusza Morawieckiego.

Chcemy skończyć w końcu z tą narracją, że w Polsce nie ma inwestycji zagranicznych i że inwestorzy zagraniczni odwrócili się od Polski - powiedział Krzysztof Senger, p.o. prezesa i wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju (PAIH). - Przesłaniem na 2019 roku jest to, że przy spadku inwestycji na świecie, Polska utrzymuje trend rosnący w inwestycjach zagranicznych – dodał.

Jak podkreśla Senger, 2017 rok również był rekordowy dla inwestycji przypływających (38 mld zł), więc to nie był rok zły, a dane o inwestycjach zaburzone zostały przez transakcję wykupu banku Pekao przez PZU od UniCredit.

2018 rok był wolny od tych zdarzeń, więc nie zapeszając, gdy za chwilę NBP ogłosi dane za 2018 rok odnośnie przepływów, nie będą one zmniejszone. To, co będzie zwiększało wynik podany niedługo przez NBP, to transakcje jak Solaris, ale też kilka na rynku budowlanych – podkreśla Senger.

Zdaniem Sengera, najnowsze dane świadczą tez o coraz większej roli agencji. PAIH obsługuje lub uczestniczy w ok. 30 proc. wszystkich zagranicznych inwestycji w Polsce. W przypadku inwestycji największych, strategicznych, jest to nawet 80 proc.

Nowa specjalizacja Polski: centra usług wspólnych, elektromobilność i motoryzacja, szkło

Od dłuższego czasu nasza wąska specjalizacja w jest dwóch obszarach: w obszarze usług biznesowych i w obszarze motoryzacji – podkreśił Senger. – Motoryzacja, a konkretniej elektromobilność, to obszar z którego napływu najbardziej się cieszymy, bo to inwestycje zaawansowane technologicznie. Usługi biznesowe – najwięcej w obszarze 15 centrów usług wspólnych (IT, BSS SSC – usługi wspólne – ok. 40 proc. to usługi).

inwestycje 2 / autor: PAIH

Pod względem liczby miejsc pracy, centra usług wspólnych mają przynieść kolejnych 5,67 tys. miejsc pracy, co daje prawie 30 proc. zatrudnionych we wszystkich branżach. Nowe projekty w branży motoryzacyjnej maja stworzyć 3,77 tys. miejsc pracy, co daje 20 proc. całości zatrudnienia w projektach. Branża logistyczna w inwestycjach obsługiwanych przez PAIH, to kolejne 3,4 tys. miejsc pracy, co stanowi prawie 18 proc. nowych miejsc pracy w wymienionych inwestycjach.

W tym roku Dolnośląskie i Mazowieckie, ale Pomorskie cieszą się dużym wzrostem rok do roku. Pomorze z Gdańskiem i Gdynią wysuwają się na ważne w przyszłości regionalne centrum usług wspólnych. Widoczny jest też trend w kierunku Łodzi pod względem centr badawczo-rozwojowych. Kierunek Lubelszczyzna to coś, czym możemy się pochwalić, rozwija się w kierunku motoryzacji. Lubelszczyzna otwiera się na nowe inwestycje, które będziemy mogli w tym regionie dalej promować - powiedział Senger.

Natomiast pod względem wartości projektów, elektromobilność jest najważniejsza. Wartość nowych inwestycji zagranicznych w zakresie elektromobilności, to 511,3 mln euro, co daje prawie 24 proc. zaangażowanych, nowych środków. Na drugim miejscu znajduje się tu branża motoryzacyjna (438,3 mln euro), 20 proc. całości zaangażowanego kapitału. Na trzecim branża szklarska (350 mln euro), gdzie trafiło 16 proc. środków.

inwestycje 3 / autor: PAIH

Jak wykazują dane przedstawione przez PAIH, dominują zaawansowane technologicznie projekty, jak Umicore - fabryka komponentów do baterii jonowo-litowych/Belgia - największy z największymi wydatkami inwestycyjnymi (CAPEX) o wartości 320 mln euro. Będzie to druga po fabryce LG Chem, czołowa inwestycja w branży elektromobilności. Jak deklaruje PAIH, Polska będzie mieć największą fabrykę baterii dla elektromobilności na świecie. Kolejnym, wartym odnotowania projektem, jest hinduska Varroc Lighting Systems i fabryka komponentów oraz centrum badań i rozwoju dla sektora automotive. Będzie to największa inwestycja sygnowana przez PAIH na Lubelszczyźnie. Niemieckie EME Areo otworzy tez centrum serwisowe. To inwestycja pozyskana na Hannover Messe w 2017 roku. Amerykański Johnson&Johnson otworzy w Polsce globalne centrum doskonalenia produktu. Chińskie TCL Corporate Research otworzy centrum badań i rozwoju oparte na sztucznej inteligencji – firma i jej projekt jest laureatem nagrody PAIH 2018 w kategorii nowoczesne technologie.

Za każdym z tych producentów idzie łańcuch wartości i podwykonawców, którzy również w Polsce będą lokować swoje fabryki lub centra badawczo-rozwojowe (R&D) – zauważa Senger.

PAIH obsługuje aktualnie 175 inwestycji zagranicznych w Polsce o wartości 6 miliardów 810 mln euro, które dały zatrudnienie 33 354 osobom.

Maksymilian Wysocki