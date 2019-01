Polscy przedsiębiorcy boją się twardego Brexitu

Odrzucenie przez Izbę Gmin umowy brexitowej zwiększa niepewność i ryzyko biznesowe w handlu państw UE z Wielką Brytanią - ocenia Konfederacja Lewiatan. Jak dodano, brak umowy, ani nawet jej nowej propozycji oznacza, że niewiadome są stawki celne, które mają obowiązywać w handlu.

Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji zagłosowało aż 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia (większość 230 głosów). To najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii z niecierpliwością czekały na wynik wtorkowego głosowania w Izbie Gmin. Wprawdzie brexit na zasadach umowy wynegocjowanej przez Komisję Europejską i rząd Theresy May i tak uderzyłby mocno w biznes, jednak koszty wymiany towarów i usług w ramach tego porozumienia, w zależności od branży, byłyby ok. 3 lub 4-krotnie niższe - czytamy w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Według Lewiatana „odrzucenie przez Izbę Gmin umowy brexitowej zwiększa niepewność i ryzyko biznesowe w handlu państw UE z Wielką Brytanią”.

Brak umowy, ani nawet jej nowej propozycji oznacza, że niewiadome są stawki celne, które mają obowiązywać w handlu. Wprowadzenie stawek celnych w ramach handlu na zasadach WTO podniosłoby ceny towarów o 20-25 proc. - uważa Konfederacja.

Lewiatan podkreśla, iż łańcuchy wartości, które przedsiębiorstwa z całej UE, w tym Wielkiej Brytanii stworzyły przez ostatnie dziesięciolecia, nie wytrzymają nie tylko podniesienia kosztów celnych, ale także przewlekłości procedur na granicy i wąskich gardeł transportowych.

Firmy produkcyjne, które dziś zbierają zamówienia na towary, nie znają ostatecznych kosztów z powodu niewiadomych stawek celnych. W związku z tym, nie mają informacji potrzebnych do aktualizacji swoich cenników. Wiele firm będzie musiało założyć cła na poziomie stawek ustalonych w ramach WTO, co sprawi, że oferowane przez nie towary stracą na atrakcyjności - powiedział cytowany w komunikacie ekspert ds. międzynarodowych Konfederacji Lewiatan Maciej Drozd.

Jego zdaniem, „Wielka Brytania będzie prawdopodobnie zmuszona do handlu na zasadach WTO nie tylko z Unią Europejską, ale także z innymi krajami trzecimi, co zmniejszy jej atrakcyjność jako hubu dla wymiany towarów i usług, na czym skorzystają z pewnością państwa takie, jak Francja i Niemcy”.

W środę na wniosek opozycyjnej Partii Pracy ma dojść do głosowania nad wotum nieufności dla rządu Theresy May. W razie przyjęcia wniosku, jej rząd będzie miał 14 dni na odzyskanie zaufania parlamentu. W przeciwnym razie będzie musiał podać się do dymisji i rozpisane zostaną przedterminowe wybory.

PAP, MS