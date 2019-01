Miliardy na kolej

Mamy podpisane umowy na inwestycje kolejowe na 80 proc. środków z programu Infrastruktura i Środowisko - powiedział w czwartek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodał, wartość podpisanych umów na projekty kolejowe w tym programie wynosi ok. 17 mld zł.

Jak przypomniał minister, w poprzedniej perspektywie finansowej mieliśmy bardzo poważny problem z realizacją projektów kolejowych . Przenosiliśmy pieniądze m.in. na transport miejski, aby pieniądze pozostały w naszym kraju - podał Kwieciński.

Finansujemy nasze największe inwestycje na kolei z inicjatywy +Łącząc Europę+, gdzie mamy na ten cel ok. 3,5 mld euro oraz z programu Infrastruktura i Środowisko, gdzie mamy ok. 5 mld euro. Fundusze na kolej są także w programach regionalnych - poinformował.

Jak podkreślił Kwieciński, „możemy podać opinię, którą nam przekazała KE: z problemami kolejowymi sobie poradziliśmy”.

W tym sektorze w podpisanych umowach mamy 80 proc. funduszy dostępnych w programie Infrastruktura i Środowisko, to ok. 17 mld zł - powiedział Kwieciński, komentując postępy w realizacji inwestycji kolejowych, finansowanych z funduszy unijnych.

20 proc. wszystkich środków, które mamy na inwestycje kolejowe, już zostało rozliczonych - dodał, precyzując, że to już blisko 4,5 mld zł. To jest ta część tych projektów, która jest nie tylko zrealizowana, zapłacona, ale także przekazana do rozliczenia do Komisji Europejskiej - zaznaczył.