Za rok nowy model dla fabryki w Gliwicach

W przyszłym roku Grupa PSA, do której należy m.in. gliwicka fabryka samochodów Opla, powinna podjąć decyzję w sprawie nowego modelu wytwarzanego w tym zakładzie - wynika z wypowiedzi prezesa Grupy PSA Carlosa Tavaresa. Obecnie zakład wytwarza Opla Astrę piątej generacji.

Czas podejmowania decyzji dotyczących nowego modelu jest łatwy do wyliczenia - do daty rozpoczęcia sprzedaży obecnego modelu dodajemy siedem lat, i odejmujemy dwa lata na przygotowania do nowego modelu. W ten sposób otrzymujemy datę, kiedy powinniśmy decydować - powiedział w czwartek Tavares dziennikarzom w Tychach.