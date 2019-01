Tydzień pod znakiem Davos

Rozmowy z Sekretarzem Generalnym NATO oraz prezydentem Brazylii, udział w panelach nt. przyszłości relacji transatlantyckich, polityki europejskiej i Bliskiego Wschodu - to główne elementy udziału prezydenta Andrzej Dudy w przyszłotygodniowym Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Prezydent udaje się do Davos w poniedziałek popołudniu; od wtorku do czwartku będzie uczestniczył w panelach organizowanych w ramach forum; zaplanowane są też spotkania bilateralne. Będzie to druga wizyta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym.

„Tegoroczna wizyta prezydenta na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos będzie służyć promocji Polski, jako konkurencyjnego miejsca do inwestowania, zwłaszcza w obszarze nowych, innowacyjnych technologii oraz do zaprezentowania głównych inicjatyw politycznych Polski na forum międzynarodowym, których podejmujemy się w 2019 roku: zwiększenia wojskowej obecności sojuszniczej w Polsce, pokojowej konferencji bliskowschodniej, inicjatywy Trójmorza, polskich działań w ramach ONZ” - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

We wtorek - poinformował Szczerski - prezydent zabierze „głos wprowadzający do dyskusji nt. rewolucji technologicznej” w panelu dyskusyjnym dla biznesowych partnerów polskich firm z całego świata organizowanym przez Bank Pekao S.A.

„Prezydent przedstawi działania podjęte przez polskie władze, mające na celu przystosowanie naszej gospodarki do rewolucji 4.0. Będzie zachęcał do inwestowania w badania nad nowymi technologiami w Polsce” - powiedział prezydencki minister.

Ponadto we wtorek prezydent odbędzie szereg spotkań biznesowych z kadrą kierowniczą największych światowych firm, takich jak Procter&Gamble czy chińska firma z zakresu elektromobilności Sokon Group. „Będzie z nimi rozmawiał o rozwoju inwestycji w Polsce, a także współpracy obejmującej badania nad nowymi technologiami” - powiedział prezydencki minister. Andrzej Duda spotka się też tego dnia z liderem programu start-upów z Izraela, Yossi Vardie.

Szef gabinetu prezydenta zaznaczył, że podczas tegorocznej edycji Światowego Forum Ekonomicznego zostanie otwarty polski pawilon promocyjny - Polish House. Prezydent oficjalnie zainauguruje działalność tego pawilonu. „Jest to realizacja idei, która została przedstawiona przez prezydenta rok temu. Polish House będzie przestrzenią promująca polski biznes oraz polskie inwestycje” - powiedział Szczerski. Wewnątrz pawilonu odbędzie się promująca Polskę „Polish Night”.

W kolejnych dniach forum prezydent odbędzie spotkania polityczne m.in. z nowo wybranym prezydentem Brazylii Jairem Bolsonaro. „Brazylia jest dla nas najważniejszym partnerem gospodarczym w Ameryce Południowej, a nasza wymiana handlowa systematycznie rośnie. W zeszłym roku osiągnęła ponad 1,6 mld dolarów” - powiedział szef gabinetu prezydenta.

Jak dodał, Polsce zależy szczególnie na eksporcie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. „Spotkanie będzie również okazją do wymiany poglądów na najbardziej aktualne wyzwania światowej polityki” - zaznaczył prezydencki minister.

Andrzej Duda spotka się też z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. „Prezydent będzie podkreślał konieczność zacieśniania więzi transatlantyckiej, która z polskiego punktu widzenia jest główną gwarancją bezpieczeństwa Europy i w ogóle świata zachodniego” - powiedział Szczerski. Jak zaznaczył, podczas spotkania z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego prezydent przedstawi także stan rozmów polsko-amerykańskich na temat zwiększenia wojskowej obecności sojuszniczej w Polsce.#

Prezydencki minister przypomniał, że w bieżącym roku odbędą się wybory do Rady Praw Człowieka ONZ. „W planowanej rozmowie z wysoką komisarz ds. Praw Człowieka ONZ Michelle Bachelet prezydent będzie przekonywał do naszej kandydatury” - powiedział Szczerski. Zaznaczył, że prezydent Duda podczas spotkania z Bachelet przedstawi priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w tym szczególnie te związane z ochroną praw człowieka.

„Istotnym punktem dyskusji będzie ochrona chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie i w innych częściach świata. Prezydent będzie chciał, aby instytucje ONZ skierowały większą uwagę i pomoc w stronę tych najbardziej potrzebujących mniejszości religijnych” - podkreślił Szczerski.

W trakcie forum - poinformował - prezydent weźmie udział m.in. w panelu poświęconym relacjom transatlantyckim, gdzie obok niego głos zabierze sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin, sekretarz handlu USA Wilbur L. Ross, a także unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem.

Andrzej Duda weźmie też udział, m.in. wraz z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką, w panelu nt. Europy Środkowej. „Prezydent będzie mówił o konieczności intensyfikacji współpracy gospodarczej, energetycznej i bezpieczeństwa w regionie” - powiedział szef gabinetu prezydenta.

„W kontekście lutowej konferencji w Warszawie, która będzie poświęcona sytuacji na Bliskim Wschodzie, prezydent zabierze głos w zamkniętym dla publiczności panelu o Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, obok m.in. Jareda Kushnera - doradcy prezydenta USA - oraz przywódców państw regionu” - poinformował Szczerski.

Prezydent weźmie też udział w dyskusji liderów politycznych, która będzie miała miejsce podczas roboczej kolacji z udziałem m.in. kanclerz Angeli Merkel. Jej tematem będzie przyszłość polityki europejskiej i główne wyzwania stojące przed Unią Europejską.

W kuluarach obrad Światowego Forum Gospodarczego Andrzej Duda odbędzie też rozmowy nieformalne. Będzie prezentował podczas nich programy rozwojowe realizowane w Polsce oraz całej Europie Środkowej poprzez takie inicjatywy jak Trójmorze.

Marzena Kozłowska (PAP), sek