Rynek mieszkaniowy nie zwalnia tempa

O 3,6 proc. wzrosła w ubiegłym roku (w porównaniu do 2017 r.) liczba mieszkań oddanych do użytku – podał wstępne dane GUS. Jak podaje Urząd, także większa jest liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia bądź zgłoszono do budowy.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 2018 r. oddano do użytkowania 184,8 tys. mieszkań, tj. o 3,6 proc. więcej niż przed rokiem. Inwestorzy dwóch dominujących na rynku mieszkaniowym form budownictwa, tj. deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania odpowiednio 111,6 tys. mieszkań (6,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku) i 66,7 tys. mieszkań (1,4 proc. mniej). W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,5 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania w roku 2018 – podał GUS.

Ruch budowlany / autor: Źródło: GUS

Jak informuje Urząd, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w opisywanym okresie wyniosła 90,5 m.kw.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania w ciągu dwunastu miesięcy 2018 r. wyniosła 16,7 mln m2 , czyli o 1,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 2,2 m2 - do poziomu 90,5 m2 – czytamy w informacji.

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. rozpoczęto budowę 221,9 tys. mieszkań czyli o 7,7 proc. więcej niż w podobnym okresie rok wcześniej. Z czego deweloperzy i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 97,8 proc. ogólnej liczby mieszkań.