Premier: Najniższy poziom długu od 9 lat

Mamy poziom długu najniższy od dziewięciu lat - napisał dziś na Twitterze premier Mateusz Morawiecki komentując ostatnie dane Eurostatu dotyczące długu publicznego Polski do PKB za III kwartał 2018 roku.

Premier napisał, że z danych Eurostatu wynika, że dług publiczny do PKB Polski spadł po III kwartale 2018 do 49,4 proc. „Poza rokiem 2014 - kiedy PO skonsumowało OFE - mamy poziom długu najniższy od dziewięciu lat. To kolejny dowód, że nasza polityka gospodarcza i finansowa jest prowadzona w sposób racjonalny i odpowiedzialny” - czytamy na profilu Mateusza Morawieckiego.

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 49,4 proc. PKB wobec 50,4 proc. PKB w II kw. i wobec 51,9 proc. PKB w III kw. 2017 r. - podał Eurostat.

PAP/ as/