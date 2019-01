Matczyne emerytury już od 1 marca

Postaramy się, żeby emerytury matczyne obowiązywały jak najszybciej; dzisiaj datą taką, której postaramy się nie przekroczyć, jest 1 marca - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas rozmowy w TVP1 Morawiecki był pytany o projekt tzw. emerytur matczynych, którym zająć ma się rząd podczas wtorkowego posiedzenia.

Jak tłumaczył, będzie to emerytura dla kobiet, które urodziły czwórkę i więcej dzieci.

To jest coś, co od bardzo dawna im się należy. Przypomnę artykuł 71. Konstytucji RP, który mówi właśnie o tym, że państwo jest zobowiązane do szczególnej pomocy rodzinom, w tym zwłaszcza rodzinom wielodzietnym. I tutaj jakby nadrabiamy zaległości sprzed bardzo wielu lat - podkreślił premier.