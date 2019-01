Koniec z druczkami. Wiemy kiedy ruszy Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT będzie dostępna od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl, podało Ministerstwo Finansów. W 2019 r. usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku usługa obejmie też PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową - czytamy w komunikacie.

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego - zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podano również.

Nasze systemy informatyczne są już na tyle zaawansowane i wyposażone w odpowiednie dane, że możemy zaproponować zupełnie nowe podejście do rozliczeń podatkowych. Na bazie informacji przesyłanych od płatników udostępnimy propozycję rocznego zeznania. To istotna zmiana w duchu filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej, wskazano także.

(ISBnews)SzSz