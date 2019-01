50 dostawa gazu LNG dla PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprowadzi w najbliższą niedzielę, 27 stycznia, już 50. ładunek skroplonego gazu do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Jak podała spółka, łączny wolumen sprowadzonego gazu skroplonego wyniesie wraz z pięćdziesiątą dostawą ok. 5,7 mld metrów sześciennych po regazyfikacji.

Najbliższa dostawę transportuje metanowiec o nazwie Iberica Knutsen, który w Świnoujściu wyładuje ok. 57 tys. ton LNG przywiezionego z portu Sabine Pass w USA. Po regazyfikacji (ogrzaniu) da to ok. 75 mln metrów sześciennych gazu ziemnego - czyli tyle, ile zużywa średnio cała Polska przez cztery dni latem lub jeden dzień zimą.

Ładunek został kupiony w ramach transakcji spotowej od hiszpańskiej firmy Naturgy (d. Gas Natural Fenosa).

Pojedyncze dostawy typu spot są zadaniem naszego biura tradingowego w Londynie. Nasi pracownicy wyszukują korzystne okazje na rynku, uzupełniając w ten sposób nasz portfel LNG. Skroplony gaz ziemny z roku na rok zajmuje w strukturze importu PGNiG coraz więcej miejsca. W 2018 roku jego udział przekroczył już 20 proc., a nasze ambicje na 2019 rok sięgają jeszcze dalej - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG.

Oprócz dwóch ładunków technicznych, od czasu komercyjnego otwarcia terminalu LNG w Świnoujściu w czerwcu 2016 roku przypłynęło do Polski 37 ładunków z Kataru w ramach kontraktu długoterminowego z Qatargas, 9 dostaw spotowych - z Norwegii, USA i Kataru oraz pierwsza dostawa w ramach kontraktu średnioterminowego z brytyjską firmą Centrica.

Metanowce z LNG zakupionym przez PGNiG zawijały do terminalu w Świnoujściu ze średnią częstotliwością dwa razy w miesiącu.

