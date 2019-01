CPK będzie miał też segment towarowy

Centralny Port Komunikacyjny będzie wyposażony też w segment towarowy- poinformował w środę prezes PKP SA Krzysztof Mamiński w trakcie I Kongresu Rozwoju Kolei.

„Chcemy, żeby Centralny Port Komunikacyjny, którego istotnym elementem jest komponent kolejowy, rozwijał się. Nie będzie on tylko dotyczył segmentu pasażerskiego, ale również towarowego” - powiedział Mamiński podczas I Kongresu Rozwoju Kolei.

„Dziś patrząc na polską kolej możemy powiedzieć, że to ta gałąź gospodarki narodowej, która staje się jedną z głównych sił napędowych całej polskiej gospodarki” - dodał.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - to najważniejsza polska inwestycja infrastrukturalna. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą, a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin.

Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do ok. 100 mln. Lotnisko ma powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Obiekt wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i kolejową ma kosztować ok. 30-35 mld zł. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

Budowa nowego portu jest konieczna, w związku z tym, że warszawskie Lotnisko Chopina nie może pełnić funkcji dużego portu przesiadkowego. Przepustowość lotniska w Warszawie jest na wyczerpaniu i w związku z dynamicznie rosnącym ruchem lotniczym w regionie, w następnych latach nie będzie w stanie go obsłużyć. W 2017 r. port obsłużył 15,72 mln pasażerów, o 22 proc. więcej niż w 2016 r. W pierwszym półroczu tego roku port obsłużył ok. 8 mln pasażerów.

