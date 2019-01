Nowe funkcje platformy wsparcia eksporterów PKO BP

Rośnie rola eksportu w polskim PKB, rośnie też skala wsparcia dla polskich firm w PKO Banku Polskim. Na bankowej Platformie Wsparcia Eksportu dostępne są nowe funkcje oraz aktualizowane na bieżąco kompleksowe analizy, przydatne dane, materiały edukacyjne, a także raporty branżowe i bieżące rekomendacje dla branż na danych rynkach. Za darmo i przystępnie, z wykorzystaniem wiedzy najlepszych analityków banku

Udało nam się stworzyć unikalny zespół analityków biznesowych, którzy na bieżąco ulepszają narzędzia wsparcia na platformie. W znacznej części zostały one stworzone przez ekspertów z wewnątrz banku - mówi Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP. - Na bieżąco analizujemy rynki, tworzymy analitykę.. Tygodniowo z platformy korzysta liczna grupa polskich przedsiębiorców – dodaje.

Działanie Platformy Wsparcia Eksportu zainaugurowano ponad rok temu. Na stronie wspieramyeksport.pl sukcesywnie dodawane funkcje sprawiają, że stała się ona bardzo przydatnym źródłem wiedzy dla każdego przedsiębiorcy, który zastanawia się nad pierwszą ekspansją zagraniczną lub rozszerzeniem swojej obecnej działalności międzynarodowej.

Prosta w obsłudze, intuicyjna platforma zawiera zweryfikowane merytorycznie treści zewnętrzne, ale przede wszystkim udostępnia aktualne dane zespołu ekspertów banku. Co ważne, nie trzeba być klientem PKO BP, by z niej korzystać.

Strona oferuje m.in. wiedzę o zasadach prowadzenia działalności eksportowej, informacje o aktualnej sytuacji na rynkach zagranicznych, dostęp do raportów na temat rozwoju wybranych branż na świecie i na danym rynku, wyszukiwarkę międzynarodowych targów branżowych i wydarzeń handlowych, ale nie tylko. Strona pozwala również – choć tu już w sposób odpłatny – zweryfikować wiarygodność zagranicznego partnera handlowego. Do tego należy dodać materiały edukacyjne jak ograniczyć ryzyko w handlu międzynarodowym i możliwość dopasowania odpowiednich produktów finansowych, które będą wsparciem w eksporcie.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na moduły „Przewodnik eksportera” i „Znajdź rynek” – kompleksowe analizy i bardzo intuicyjna, interaktywna mapa świata z rozwijanymi kolejnymi informacjami. Wielkim zainteresowaniem cieszą się też kompleksowe raporty w dziale „Raporty Branżowe” – to raporty na temat możliwości rozwoju danej branży na poszczególnych rynkach. Bardzo pomocne i ważne informacje znajdują się także w panelu „Znajdź Kontrahenta” – znajdziemy tu przegląd zbliżających się targów, sprawdzone serwisy dla sprzedaży online za granicą, informacje o bazach przetargów i zamówień publicznych, w których polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział. W tym panelu znajdziemy także możliwość weryfikacji wiarygodności zagranicznych firm. W panelu „Znajdź finansowanie” krótka, intuicyjna ankieta, pozwoli szybko znaleźć dopasowane produkty finansowe. Znajdują się tu także filmy instruktażowe na temat funkcjonowania podstawowych produktów finansowych dla zabezpieczenia ryzyka w wymianie handlowej.

Analitycy PKO BP szacują, że udział eksportu w polskim PKB wzrośnie do 47 procent do 2020 roku

Saldo handlu zagranicznego w listopadzie było dodatnie i wyniosło ok. 72,4 mln euro rok do roku. Jednak po jedenastu miesiącach 2018 roku (z wyłączeniem grudnia) było ujemne. Według analityków PKO BP, tempo wzrostu eksportu w 2019 roku wyniesie 6,3 proc. rok do roku. Należy oczywiście pamiętać o Brexicie, słabnącej kondycji niemieckiej i chińskiej gospodarki, jednak apetyt i coraz większe możliwości powodzenia polskich przedsiębiorców za granicą sprawiają, że każda pomoc w podjęciu przez nich dobrej decyzji jest na wagę złota. Zwłaszcza, jeśli większość potrzebnych, przydatnych i sprawdzonych informacji jest zebrana w jednym miejscu, zwłaszcza dla przedsiębiorców szukających możliwości ekspansji poza granice Unii Europejskiej, gdzie teren, ekosystem, relacje i realia funkcjonowania w biznesie tylko wydają się proste.

Maksymilian Wysocki