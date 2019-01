Żołnierze dostaną podwyżki

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wydał rozporządzenie podnoszące wynagrodzenie żołnierzy zawodowych poszczególnych grup. Nowe kwoty wejdą w życie od 1 lutego, ale z wyrównaniem od 1 stycznia.

Rozporządzenie w sprawie stawek uposażeń żołnierzy zostało już opublikowane. Tak jak zapowiadałem, podwyżki zostaną wypłacone już 1 lutego, z wyrównaniem od 1 stycznia. To najwyższy wzrost uposażeń od lat #DotrzymujemySłowa! - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej w komunikacie przekazanym w środę PAP podkreśliło, że zgodnie z zapowiedzią ministra Mariusza Błaszczaka, żołnierze Wojska Polskiego otrzymają wyższe wynagrodzenia od 1 lutego z wyrównaniem od 1 stycznia. „To efekt podpisanego przez szefa MON i opublikowanego dziś w dzienniku urzędowym rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych” - czytamy. Jak zaznaczono, Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na najwyższe od lat podwyżki 710 mln zł.

Według komunikatu wynagrodzenia żołnierzy w zależności od stopnia, wzrosną średnio o 200 zł˙do 550 zł. Podwyżka wyniesie średnio 450 zł dla szeregowych (wzrost uposażenia od 13,8 do 14,1 proc); od 410 do 550 zł dla podoficerów (wzrost od 10,9 do 13 proc.) i od 300 zł do 530 zł dla oficerów (wzrost od 3,4 do 10,7 proc.). W korpusie generalskim podwyżki sięgną od 200 zł do 350 zł (wzrost od 1,3 do 3,7 proc.).

MON zaznaczyło, że podwyżki uposażeń oznaczają także wzrost otrzymywanych przez żołnierzy dodatków za długoletnią służbę wojskową.

Wypłata podwyżek to realizacja jednego z priorytetów ministra Mariusza Błaszczaka - czytamy w komunikacie. Podkreślono w nim też, że w MON˙”konsekwentnie podejmowane są działania, aby zawód żołnierza był konkurencyjny wobec innych, także pod względem zarobków i perspektyw, tak aby zainteresować służbą wojskową więcej chętnych i zwiększyć liczebność Wojska Polskiego”.

Od nowego roku zmienił się wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej, od której ustala się podstawowe uposażenie żołnierza zawodowego. Mnożnik, który wynosił 3,2 od 1 stycznia 2019 r. wzrósł do 3,63 co oznacza podniesienie przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego brutto o 655,01 zł.

Kwota bazowa dla wynagrodzeń żołnierzy i służb mundurowych nie zmienia się i wynosi nadal 1 tys. 523 zł i 29 gr brutto. Przy wskaźniku 3,20 średnia pensja żołnierzy wynosiła 4874,53 zł, a przy nowym wskaźniku 3,63 wzrośnie do 5529,54 zł brutto.

PAP, MS