Forum wGospodarce.pl: Z inwestorami o inwestycjach

Jak przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego realizują w Polsce pojęcie gospodarczego patriotyzmu? Jak wspierają polską gospodarkę i jak administracja publiczna, tworząc przepisy i programy wsparcie może otwarcie i pomyślnie współpracować z inwestorami? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas kilku debat w ramach nowego, trwającego aż do lipca tego roku projektu redakcyjnego Forum wGospodarce.pl.

Patriotyzm gospodarczy – to jedno z pojęć, które na stałe zagościło w ostatnich latach w polskiej przestrzeni publicznej. Pojęcie to wypełniło pustkę po zdezawuowaniu wpajanej nam przez lata tezy głoszącej, że kapitał nie ma narodowości. Obrońcy twierdzenia o nienarodowym, czysto rynkowym pochodzeniu kapitału starali się jednocześnie obciążyć pojęcie patriotyzmu gospodarczego balastem niechęci wobec wszystkiego co niepolskie. Przekonywano, że podkreślanie konieczności wsparcia państwa w rozwoju polskich podmiotów gospodarczych z pewnością doprowadzi do destruktywnej konfrontacji z kapitałem zagranicznym. Tymczasem w zamyśle twórców koncepcji wspierania patriotyzmu gospodarczego, nigdy nie było niechęci wobec inwestorów spoza Polski. Przeciwnie, zwracano uwagę, że mocne, silne, globalne marki dzięki swojemu doświadczeniu, swojemu know-how i potężnemu komponentowi badawczo-rozwojowemu mogą się w istotny sposób przyczynić do rozwoju polskiej gospodarki.

Dziś, po trzech latach jakie upłynęły od ogłoszenia przez premiera Mateusza Morawieckiego długofalowej koncepcji modernizacji państwa nazwanej Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, możemy sprawdzić jak globalne marki, zagraniczny inwestorzy i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego odnaleźli się w kraju, który chce dołączyć do grupy państw dbających o rozwój rodzimego biznesu. Czy zagraniczni inwestorzy zauważyli zmianę nastawienia polskiej administracji państwowej do swojej działalności? Czy jest im trudniej czy łatwiej prowadzić biznes w Polsce niż wcześniej? Jak oceniają zmiany legislacyjne wprowadzane przez obecny rząd?

To dobry czas, by również przedstawicieli administracji rządowej zapytać o to, jak oceniają wpływ ostatnich inwestycji zagranicznych na rozwój Polski? Czy zagraniczni inwestorzy wnoszą tak bardzo pożądaną wartość dodaną do naszej gospodarki, choćby w postaci centrów badawczo-rozwojowych? Czy może nadal największym magnesem przyciągającym ich do Polski jest możliwości obniżania kosztów produkcji?

Odpowiedzi na powyższe pytania chcemy zdobyć w czasie cyklu debat przedstawicieli najważniejszych zagranicznych inwestorów działających na polskim rynku z najważniejszymi polskimi urzędnikami nadzorującymi wdrażanie założeń zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Forum wGospodarce.pl, organizowane przez media Grupy Fratria ma ambicję, by jasno wykazać, czy w modernizowanej Polsce jest możliwa zgodna, wartościowa i efektywna dla gospodarki koegzystencja rodzimych podmiotów wspieranych przez państwo z dużymi inwestycjami zagranicznymi. Czy realizacja SOR działa zachęcająco na kapitał zagraniczny? Wreszcie, czy podmioty zagraniczne w Polsce, które mają przynosić korzyści swoim macierzystym spółkom – czego dziś już nikt nie kwestionuje, przyczyniają się do modernizacji technologicznej naszego kraju i dzięki temu stają się także współrealizatorami celów zawartych w SOR?

Forum wGospodarce.pl rozpoczyna już 28 lutego pierwszą debatą na temat patriotyzmu gospodarczego, a zakończymy je 10 lipca uroczystą galą podsumowującą.