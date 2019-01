Senator Bierecki: mamy wspaniały budżet

We środę senat zakończył debatę nad budżetem na 2019 rok. Senatorowie zgłosili ponad 100 poprawek do projektu ustawy budżetowej. – Dziękuję też senatorom Platformy, którzy tak obficie występowali. Dziękuję za poprawki, które złożyli.

Te poprawki stanowią też pewną diagnozę skali problemów, z którymi się borykamy, naprawiając Polskę po latach zaniedbań. Te wszystkie poprawki, te wszystkie rzeczy, które wy dostrzegacie jako rzeczy, które powinny być zrobione, są rzeczami, które mogły być zrobione w Polsce dawno temu, dawno temu, gdybyście tak jak ten rząd prowadzili politykę podatkową, gdybyście tak jak ten rząd ściągali podatki, gdybyście tak jak ten rząd walczyli z mafiami podatkowymi – mówił senator Grzegorz Bierecki.

To, że w Polsce funkcjonuje sprawnie program 500+ i że w tym budżecie zapewnione są środki na realizację tego programu w obecnym kształcie, jest przecież wielkim sukcesem, osiągniętym dzięki wielkiemu wysiłkowi nas wszystkich. A to jest bardzo potrzebny program. Jego rozszerzenia, modyfikacje zapewne w przyszłości będą możliwe – mówił przedstawiający sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Grzegorz Bierecki.

Przed obradami Marszałek Senatu skierował ustawę budżetową do komisji senackich, te zaś przekazały swoje opinie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podstawie przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Przedstawiając sprawozdanie Komisji, Grzegorz Bierecki podkreślał – to budżet, który oparty jest na solidnej pracy organów skarbowych, solidnej pracy Ministerstwa Finansów wykonanej w ostatnich latach. Proszę państwa, w roku 2015 dochody podatkowe w Polsce wynosiły 256 miliardów 673 miliony zł, a prognozujemy, że w roku 2019 wyniosą one 359 miliardów 731 milionów zł. Czyli mówimy tutaj o wzroście dochodów podatkowych o ponad 100 miliardów. Grzegorz Bierecki zaznaczał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyłożył dużą wagę do rozwoju gospodarczego i poprawy sytuacji kształtujących go przedsiębiorców, a także do wsparcia kluczowych projektów społecznych.

To jest miara sukcesu tego rządu, to jest miara sukcesu tej ekipy, która zapewnia finansowanie wszystkich istotnych projektów, programów, które poprawiają stan finansów polskich rodzin, które poprawiają dobrostan polskich rodzin. Mówimy tutaj przecież o tak znaczącym wzroście jednocześnie bez fiskalizmu, który ta liczba by sugerowała. Polscy przedsiębiorcy otrzymują przecież zwolnienia, ulgi, a jak podkreślił pan premier, 90% polskich przedsiębiorców będzie korzystać z niższego CIT. Czyli mamy tutaj do czynienia z przyjazną polityką fiskalną i jednocześnie z istotnym wzrostem, z ogromnym wzrostem, nie tylko istotnym, ale także ogromnym wzrostem dochodów budżetowych.

To jest miara sukcesu tego rządu. To pokazuje, jak można w Polsce dobrze rządzić, jednocześnie nie nakładając nadmiernych ciężarów na obywateli. Ale przecież ten budżet także dostarcza środki na wzrost produktu krajowego brutto, on zwiększa też konsumpcję. Wydatki budżetu rosną z 331 miliardów 743 milionów w 2015 r. do 416 miliardów 111 milionów. To ogromna masa pieniędzy, która trafia do polskiej gospodarki, także do polskiej gospodarki. Ten budżet jest budżetem prorozwojowym, jest budżetem dobrze skonstruowanym – mówił Grzegorz Bierecki.

