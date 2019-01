PKO BP: Już prawie połowę PKB eksportujemy

Analitycy PKO BP szacują, że do 2020 r. udział eksportu w PKB wzrośnie do poziomu 47 proc. - poinformował wiceprezes PKO Banku Polskiego Maks Kraczkowski. Dodał, że według prognoz tempo wzrostu eksportu w euro w 2019 r. wyniesie 6,3 proc. rok do roku wobec 6,9 proc. przewidywanych w 2018 r.

Udział eksportu w polskim PKB będzie stale rósł do 2020 roku. Dzisiaj możemy mówić o tym, że jest to 45 proc. biznesu eksportowego w PKB. Szacujemy, że w 2020 roku ten udział będzie sięgał już 47 proc. - powiedział Kraczkowski.

Jak dodał, według prognoz analityków PKO BP, większość polskiego eksportu kierowana będzie na rynek europejski, przy wzrastającym udziale w eksporcie ogółem do 88,77 proc. w 2019 r. wobec 88,72 proc. szacowanych na 2018 rok oraz 88,67 proc. zanotowanych w 2017 r.

Zgodnie z prognozami naszych analityków dla polskiego handlu międzynarodowego, to w 2018 r. eksport ma wynieść 220,9 mld euro, w 2019 r. - 234,8 mld euro, a w 2020 r. - 247,7 mld euro. - powiedział wiceprezes banku.

Jeśli chodzi o import - to według szacunków - jego wartość w ubiegłym roku powinna wynieść 224,4 mld euro, w tym roku 239,5 mld euro, a w 2020 r. wartość importu wyniesie 252,9 mld euro.

Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w tym roku będą Niemcy i Czechy - wskazał wiceprezes.

Jak dodał, Niemcy od lat są pierwszym partnerem Polski w handlu międzynarodowym i pozostaną na pozycji lidera wśród odbiorców polskiego eksportu w 2019 r., przy dynamice eksportu rzędu 7,2 proc. rok do roku wobec 7,8 proc. prognozowanych na 2018 r.

Również Czechy należą do czołowych odbiorców polskiego eksportu i w 2017 r. zajmowały drugie miejsce z udziałem 6,44 proc. w eksporcie ogółem. Według prognoz PKO BP w 2019 r. dynamika eksportu do Czech osiągnie 5,6 proc. wobec 6,2 proc. rok do roku oczekiwanych na 2018 r.

Według analityków PKO BP, w tym roku najwyższą dynamikę eksportu z Polski odnotują spośród wybranych krajów: Arabia Saudyjska - 11,7 proc., Łotwa - 11 proc., Indie - 10,3 proc., Korea Południowa - 9,6 proc., Izrael - 9,3 proc. oraz Stany Zjednoczone - 9 proc.

PKO BP decydując się na dynamiczny rozwój aktywności międzynarodowej - zarówno tej prowadzonej z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy, poprzez np. dedykowaną dla niego Platformę Wsparcia Eksportu, czy zagraniczne oddziały banku - realizuje przede wszystkim strategię biznesową banku, zwiększając kontrybucję do wyniku z tego obszaru działalności Oczywiście tym samym wspiera polski eksport oraz rozwój międzynarodowy klientów banku - wyjaśnił wiceprezes PKO BP.

PKO BP ma swoje zagraniczne oddziały we Frankfurcie i w Pradze. Kraczkowski zapowiedział otwarcie kolejnego w tym roku na terenie Europy.

SzSz(PAP)