UE jest gotowa przesunąć datę Breksitu

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył w czwartek na szczycie w Davos, że Unia Europejska jest gotowa przesunąć datę opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię.

W Wielkiej Brytanii istnieje świadomość, że Unia Europejska jest gotowa na wszystko, by uniknąć twardego brexitu. Jest również gotowa, jeśli to konieczne, do przesunięcia daty opuszczenia - powiedział szef austriackiego rządu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Ale oczywiście Wielka Brytania również musi tego chcieć - zaznaczył Kurz.