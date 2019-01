Prezesi oczekują na spowolnienie

Odsetek prezesów, którzy spodziewają się spowolnienia światowej gospodarki w nadchodzących miesiącach, zwiększył się z 5% do 28%, wynika z 22. edycji badania PwC „Global CEO Survey”.

W konsekwencji dużo ostrożniej oceniają też oni perspektywy wzrostu przychodów firm, którymi kierują. Wśród wyzwań najczęściej wymienianych przez respondentów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na czele znajduje się dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

„Dawno już nie byłem świadkiem tak gwałtownej zmiany nastrojów wśród prezesów dużych międzynarodowych firm jak teraz. 28% prezesów firm spośród ponad 1 300 ankietowanych przez nas co roku w ramach badania CEO Survey uważa, że globalny wzrost gospodarczy zmniejszy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To rekordowy pesymistyczny skok w 22-letniej historii tego badania. W poprzednim roku jedynie 5% prezesów na świecie (a 6% w naszym regionie) było aż tak pesymistycznych. Chcąc tę statystykę zilustrować, trzeba śmiało powiedzieć, że raczej nie pyta się już dziś, czy wejdziemy w okres spowolnienia gospodarczego, a częściej po prostu, kiedy to nastąpi. W Europie Środkowo-Wschodniej pesymistów w tym roku jest tyle samo co na całym świecie, a zazwyczaj byliśmy bardziej pozytywnie nastawieni niż reszta świata” - powiedział prezes PwC na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie Adam Krasoń, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z badania, mimo znaczącego powiększenia liczby pesymistów nadal nie stanowią oni większości. 29% respondentów w Europie Środkowo-Wschodniej (28% globalnie) oczekuje, że tempo rozwoju gospodarczego pozostanie na tym samym poziomie, a 38% (42% globalnie) widzi nawet szansę na jego poprawę, wskazano również.

„Na całym świecie widać wyraźny spadek pewności odnośnie zwiększenia przychodów biznesu, zarówno w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, jak i 3 lat. W Europie Środkowo-Wschodniej bardzo pewnych takiego rozwoju wypadków jest odpowiednio 37% i 26% prezesów (globalnie 35% i 36%)” - czytamy dalej.

W poprzedniej edycji „CEO Survey” pierwsze 3 miejsca wśród największych zagrożeń dla rozwoju biznesu wskazywanych prezesów na świecie zajmowały: przeregulowanie rynku, terroryzm i niepewność geopolityczna. W tym roku jedynie pierwsze miejsce pozostało bez zmian. Na drugim znalazła się niepewność polityczna, a na trzecim dostępność talentów i kluczowych umiejętności, podano.

Jak wynika z badania, tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest jedno tak wyraźne zagrożenie dla biznesu, na które wskazała w tym roku rekordowa liczba 89% badanych. Chodzi o dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

„Luka kompetencyjna to szczególnie dotkliwy problem, hamujący innowacyjność oraz zwiększający koszty osobowe. Wśród działań najczęściej podejmowanych przez firmy na świecie, by zapobiec temu zjawisku, jest inwestycja w przekwalifikowanie pracowników, a także współpraca z rządem i środowiskami naukowymi w celu zmiany systemu edukacji, aby lepiej dopasować go do potrzeb biznesu. Nie rozwiązuje to jednak w pełni problemu, najbardziej widocznego właśnie w Polsce i innych krajach naszego regionu, czyli po prostu braku pracowników” - dodał Krasoń.

Z analizy polskiego zespołu PwC wynika, że do 2025 r. w Polsce może brakować nawet 1,5 mln pracowników. Wśród propozycji zgłoszonych przez ekspertów w celu rozwiązania tego problemu znalazły się m.in. ulgi i zachęty podatkowe aktywizujące grupy pozostające poza rynkiem racy, a także uproszczenie i ujednolicenie procedur legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.

85% prezesów firm na świecie, którzy wzięli udział w badaniu PwC, oczekuje, że sztuczna inteligencja w ciągu pięciu lat radykalnie zmieni ich biznes, a prawie 2/3 uważa, że to wciąż nowe zjawisko będzie miało większy wpływ na gospodarkę niż wynalezienie Internetu. Podobnego zdania są także liderzy biznesowi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak na razie sztuczna inteligencja nie jest jeszcze powszechnie stosowana w przedsiębiorstwach. Jedynie 6% badanych twierdzi, że już wdrożyła na szeroką skalę rozwiązania AI w swoich organizacjach. 35% zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat, a 23% nadal nie stworzyło konkretnych planów w tym zakresie, podsumowano.

ISBnews/ as/