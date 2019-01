Najbardziej wiarygodne firmy w Polsce wyróżnione

** Agencja ISBnews przyznała nagrody i wyróżnienia „Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce”.

Po sześciu latach istnienia naszej agencji doszliśmy do wniosku, że wypracowaliśmy już pewną pozycję na rynku medialnym - dzięki rzetelności i ciężkiej pracy. Ta pozycja jest dowodem na to, że osiągnęliśmy wiarygodność w oczach zarówno odbiorców naszych depesz, jak i spółek i podmiotów biznesowych. Uznaliśmy więc, że nasze doświadczenie, wiedza i rozeznanie rynku upoważnia nas do tego, aby uhonorować przedstawicieli polskiego biznesu - i wskazać te instytucje i osoby, które sami postrzegamy jako wiarygodne - powiedział prezes ISBnews sp. z o.o. i zastępca redaktora naczelnego Lesław Kretowicz. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w czwartek, 24 stycznia br., w Pałacu Kultury i Nauki. Patronat honorowy nad galą pełnili Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Przedstawiciele tych urzędów i fundacji oraz redakcji ISBnews zasiadali w naszej kapitule.