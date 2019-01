Resort finansów gotowy do wprowadzenia kas fiskalnych online

Resort finansów jest przygotowany do wprowadzenia kas fiskalnych online, jeśli chodzi o konieczne rozwiązania informatyczne - poinformował pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów Przemysław Koch.

Koch, pytany o stan przygotowań do wdrożenia kas fiskalnych on-line zapewnił, że resort finansów jest gotowy, jeśli chodzi o rozwiązania informatyczne, które mają być stosowane.

Przygotowaliśmy kolejną odsłonę Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących (CEKR2), w której będziemy przechowywać informacje o wszystkich zarejestrowanych kasach fiskalnych. Rozwiązanie to pozwala także na komunikację z kasą i wymianę informacji z nią on-line, a tym samym na zarządzanie taką kasą - powiedział przedstawiciel MF.

Wyjaśnił, że dzięki temu możliwe będzie np. wysłanie żądania natychmiastowego wysłania e-paragonów, poza standardowym harmonogramem, gdyby wykryto jakieś nieprawidłowości.

Przygotowane jest już repozytorium do przyjmowania e-paragonów. Każda kasa fiskalna on-line będzie przesyłać w uzgodnionych interwałach czasowych dane z wystawionych paragonów. Rozwiązania informatyczne po stronie Ministerstwa Finansów są już gotowe aby zbierać e-paragony i czekają na komunikację z pierwszymi kasami on-line - poinformował Koch.

Ministerstwo jest także gotowe do tworzenia raportów analitycznych, które będą wykonywane na podstawie zbieranych paragonów. Dodatkowo przygotowany został proces homologacji kas fiskalnych online przez GUM we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Koch poinformował ponadto, że fiskus planuje elektronizację wysyłki korespondencji papierowej kierowanej do podatników. Jak wyjaśnił, obecnie wysyłka pism do podatników wymaga nie tylko olbrzymiej ilości papieru, ale także pracy manualnej wielu pracowników.

Tylko w procesie obsługi mandatów dziennie przygotowywane są tysiące listów, które trzeba kopertować, adresować, pakować do worków i przekazywać Poczcie Polskiej” - powiedział. Ministerstwo zastanawia się więc nad możliwością wdrożenia usługi przekazania listów w wersji cyfrowej do podmiotu świadczącego usługi pocztowe, gdzie w ramach zewnętrznej obsługi byłyby drukowane i wysyłane do adresatów.

To obszar, w którym możemy uprościć procesy po naszej stronie i odciążyć pracowników, aby skoncentrować się na podstawowej działalności, tj. poborze podatków, a nie +obsłudze papieru+” - uważa Koch.