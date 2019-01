Volvo z Polski laureatem tytułu Autokar Roku 2019

Nowa gama produkowanych we Wrocławiu autokarów Volvo 9000, powstałych w oparciu o pracę polskich inżynierów, zdobyła w Hiszpanii tytuł „Autokar Roku 2019”- podał w piątek w komunikacie polski oddział Volvo Bus

Jak poinformowano w komunikacie, za komfort, bezpieczeństwo, właściwości jezdne i wydajność, hiszpański magazyn podróżniczy Revista Viajeros nagrodził nową gamę autokarów Volvo 9000 tytułem „Coach of the Year 2019”.

Tytuł Autokar Roku to jedna z nagród dla najlepszych pojazdów przemysłowych na rynku hiszpańskim, jest postrzegana jako jedna z najbardziej prestiżowych nagród w sektorze transportu. Jest przyznawana przez jury złożone z szerokiej reprezentacji specjalistów z branży, w skład którego wchodzą eksperci, operatorzy, stowarzyszenia, władze, producenci i biura podróży - podkreślono.

Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia - powiedział, cytowany w komunikacie dyrektor handlowy Volvo Buses w Hiszpanii Jaime VerdŁ. - Otrzymanie nagrody tej klasy jest dla nas zaszczytem i wyrazem uznania dla wysiłków całego zespołu, który dołożył wszelkich starań, aby zrealizować wszystkie założenia opracowane dla serii Volvo 9000 - dodał.

Nowa platforma autobusów Volvo dla ruchu turystycznego i liniowego została wprowadzona w 2018 roku i jest wynikiem pracy polskich inżynierów z wrocławskiej fabryki Volvo - w jedynej autobusowej fabryce koncernu w Europie.

W komunikacie podkreślono, że „nowa platforma autokarowa Volvo klasy premium to największa od ponad 20 lat inwestycja firmy w tym segmencie. Nowa gama autokarów opiera się na kompleksowej koncepcji działalności turystycznej i obejmuje wiele udoskonaleń, począwszy od konstrukcji i właściwości jezdnych, poprzez nowe funkcje bezpieczeństwa, aż po ekskluzywny design”.

Linia Volvo 9000 została wprowadzona na rynek jesienią 2018 r. Pierwsze autokary zaczną kursować po hiszpańskich drogach już w najbliższych miesiącach - czytamy w komunikacie.

Volvo Polska to część Grupy Volvo - jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach IT, finansowym i HR.

PAP, mw