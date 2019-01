LOT: Pasażerowie Dreamlinera pod opieką firmy

Pasażerowie uziemionego w Meksyku samolotu Dreamliner Polskich Linii Lotniczych, który miał w sobotę rano wylądować w Warszawie, są pod naszą opieką - powiedział rzecznik LOT Adrian Kubicki. Na skutek awarii modułu zasilania głównego komputera maszyna nie może ruszyć w drogę powrotną.

Jak wyjaśnił Kubicki, chodzi o samolot czarterowy jednego z biur podróży z ok. 250 pasażerami na pokładzie.

„Nastąpiła awaria urządzenia, które odpowiada za zasilanie głównego komputera samolotu, stwierdzona po wylądowaniu w Cancun. W związku z tym samolot nie może ruszyć w drogę powrotną” - powiedział rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT.

Dodał, że część która ma być wymieniona zastała zamówiona i jest w drodze do Cancun. „Pewnie około wieczora polskiego czasu zostanie dostarczona i niezwłocznie rozpocznie się jej wymiana. Trudno powiedzieć ile to potrwa łącznie z pracami technicznymi. Staramy się, żeby to było jak najszybciej” - zaznaczył Kubicki.

Wskazał, że do czasu usunięcia awarii pasażerowie przebywają w hotelu. „Są pod naszą opieką, mają zapewnione posiłki” - powiedział rzecznik.

