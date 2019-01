Niemcy też chcą produkować w Polsce

Fabrykę niemieckiego producenta z branży motoryzacyjnej - spółki Ideal Automotive - oficjalnie otwarto w Świdnicy na Dolnym Śląsku. W nowym zakładzie pracuje już sto osób, a docelowo zatrudnienie znajdzie tam około 650 osób.

Ideal Automotive to niemiecka spółka produkująca elementy wyposażenia do aut. To m.in. wykładziny, maty, obicia dla kilkudziesięciu marek w tym dla: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Volkswagen, McLaren, Lamborghini, Bugatti czy Porsche.

W Świdnicy zakład tej firmy powstał na dziewięciohektarowej działce. Fabryka ma powierzchnię 28 tys. metrów kwadratowych. Powstała na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”

Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska podkreśliła, że inwestor wybrał Świdnicę ze względu na dobre położenie i skomunikowanie miasta oraz perspektywy rozwoju rynku pracy.

Thomas Mai, członek zarządu Ideal Automotive, poinformował, że w nowym zakładzie rocznie będzie produkowanych 2 mln podłóg do aut osobowych. „Zapewniam, że będzie to przyjazne miejsce pracy, a rekrutacja, która jest prowadzona, nastawiona jest przede wszystkim na lokalnych mieszkańców” - powiedział Mai.

W fabryce pracuje już sto osób, a w tym roku zatrudnienie zostanie zwiększone do 350 pracowników. Do września 2020 r. będzie trwała tzw. faza rozruchowa, czyli montaż kolejnych maszyn i uruchamianie następnych linii technologicznych. Firma zapowiada, że docelowo w 2020 r. stan zatrudnienia będzie wynosił około 650 osób.

Ideal Automotive ma 16 zakładów produkcyjnych na całym świecie - w Niemczech, Meksyku, Czechach, Słowacji, Polsce i Chinach. Firma łącznie zatrudnia 4,5 tys. osób.

PAP/ as/